Rheden getroffen door tornado, schadespoor 5 kilometer lang

Op basis van de eerste foto's dacht MeteoGroup nog aan een valwind. Inmiddels zijn twee mensen van het weerinstituut uit Wageningen zelf poolshoogte gaan nemen in Rheden. En zij kunnen maar één conclusie trekken uit het schadebeeld: het is toch een windhoos geweest.

Het schadespoor is duidelijk te volgen van de provinciale weg in Rheden richting Velp, door de weilanden, richting de Posbank. 'We hebben het spoor ook gezien, een kilometer drie à vier verder, midden in het bos. Dus ik kan maar tot één conclusie komen', legt weerman Reinout van den Born uit.

Slurf uit de wolk

Een windhoos is hetzelfde als een tornado. 'Dat is zo'n slurf die uit de wolk hangt, plaatselijk een wervelwind veroorzaakt, die vaak beweegt met vrij grote snelheid beweegt en daardoor dus een heel duidelijk afgebakend schadespoor achterlaat dat je heel goed kunt volgen.'

Het weerinstituut is bezig het kilometerslange spoor in kaart te brengen. 'Daarbinnen is de schade echt enorm', aldus Van den Born.

'Zeer ernstige situatie'

Vooral in de straat De Del in Rheden is de ravage goed te zien. Bomen zijn op huizen gevallen en meerdere auto's zijn bedolven onder de takken.

De brandweer spreekt van 'een zeer ernstige situatie'. Niet alleen woonhuizen in Rheden zijn beschadigd, ook het sportpark is getroffen. Daar is een deel van het dak van de kantine eraf geblazen. Een woordvoerder kan nog niets zeggen over de totale omvang van de schade. 'We proberen het dorp weer leefbaar te maken.'

'Rheden is onherkenbaar'

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden is hevig geschrokken van de storm. 'Rheden is onherkenbaar geworden', zegt hij in een reactie. 'Er zijn zoveel bomen ontworteld en sommigen zijn zelfs tegen huizen gevallen. We zijn met man en macht bezig om de schade te herstellen en Rheden weer veilig te maken. De veiligheid is nu namelijk het belangrijkste, mensen moeten er zeker van zijn dat ze veilig de weg op kunnen.'

Burgemeester Carol van Eert van Rheden spreekt met inwoners na schade noodweer. Foto: Omroep Gelderland

De burgervader sprak met diverse getroffen inwoners. 'Ze kunnen nauwelijks geloven wat er is gebeurd. Veel mensen zagen pas bij daglicht wat er eigenlijk aan de hand is. Ze zijn er erg van onder de indruk. Je huis is de plek waar je je veilig moet voelen. Als daarmee iets gebeurt, is dat het ergste wat je kan overkomen.'

