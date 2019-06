Roze appartementen voor LHBT-ouderen in Ede

In de voormalige Bergansiuskazerne op het oude kazerneterrein in Ede komen woningen, speciaal voor mensen die zich verbonden voelen met de LHBT-gemeenschap. Het is één van de eerste projecten die worden opgezet door stichting Gay Living en heeft specifiek aandacht voor ouderen.

De P.L Bergansiuskazerne is onderdeel van de Prins Mauritskazerne en daar wordt al geruime tijd gebouwd. Eigenaar HERMON Erfgoed tipte Gay Living dat er ruimte vrijkomt op het terrein. De twee organisaties werken samen. Dat resulteerde in het plan voor 20 appartementen.

Naast Ede is Vlaardingen ook een locatie waar Gay Living zijn vleugels uitslaat. Het zijn de eerste projecten en er volgen er nog meer, vertelt Jan Nieuwenhuis enthousiast. Hij is de initiatiefnemer van de stichting.

Eenzaamheid

Waarom is zo'n project nodig? Nieuwenhuis vertelt dat bijvoorbeeld homoseksuele ouderen op het moment dat zij zorg behoeven vaak in toenemende mate moeite hebben om zich te uiten. Afkeurende reacties van andere ouderen en verzorgend personeel dat zich hiermee niet altijd raad weet zijn daarbij de groter boosdoener.

Ook in de thuiszorg ervaren zij die drempel, zegt Nieuwenhuis. 'Kan ik mezelf nog zijn? Vragen zij zich af. En dat kan leiden tot eenzaamheid binnen deze groep.' En dus wil Nieuwenhuis een plek bieden waar mensen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

Winst te behalen buiten Amsterdam

De situatie van de ouderen leidde tot Gay Living, een stichting die zelf in Amsterdam zit. 'In Amsterdam zijn de voorzieningen en netwerken beter op orde en vinden mensen hun weg wel. In andere plaatsen is dat nog niet zo', licht Nieuwenhuis de keus voor Ede toe.

Bovendien was het kazerneterrein een buitenkansje. 'Het is een prachtige locatie, goed gelegen en vlak bij het station. Er komen hoogwaardige appartementen met twee gemeenschappelijke ruimtes, waarvan er één een buurfunctie krijgt. In de andere organiseren wij bijeenkomsten en er wordt zorg op maat geboden.'

'Iedereen welkom'

In oktober 2020 moeten de appartementen gereed zijn. Iedereen die zich verbonden voelt met de LHTB-gemeenschap is welkom. Nieuwenhuis is niet bang dat het opeens stormloopt met mensen voor wie de woongroep eigenlijk niet geheel bedoeld is: 'Ik denk dat de naam wel duidelijk genoeg is', besluit de oprichter van Gay Living.