Jurgen Streppel kan tekenen, maar zet De Graafschap in de wachtkamer

door Richard van der Made

De 49-jarige Streppel, geboren in het Gelderse Voorst, is de belangrijkste kandidaat om bij De Graafschap Henk de Jong op te volgen als trainer. De club uit Doetinchem heeft Streppel inmiddels ook een concrete aanbieding gedaan, maar de voormalig coach van onder meer Willem II en SC Heerenveen hapte (nog) niet toe. De trainer, die onlangs nog werkte bij Famagusta op Cyprus, kan voor twee jaar tekenen in Doetinchem.

Buitenlandse club

De Graafschap wil snel zaken doen, maar is voorlopig dus door Streppel in de wachtkamer gezet, omdat hij meerdere ijzers in het vuur heeft. De grootste concurrentie voor het gedegradeerde De Graafschap is een club uit het buitenland waar Streppel nog op wacht. 'Ik moet een aantal dingen op een rijtje zetten', zei de Gelderlander zondagavond al toen hij nog op vakantie was.

De Graafschap wacht

Technisch manager Peter Hofstede had graag doorgepakt toen hij gisteren opnieuw met Streppel om tafel zat, maar beide partijen kwamen dus nog niet tot een mondeling akkoord. Voorlopig wacht De Graafschap nog even op Streppel, maar Hofstede heeft ook al andere kandidaten gepolst. Doel van de club uit Doetinchem is om deze week rond te komen met een nieuwe hoofdtrainer.

Hyballa

Eerder ketste een overgang van Peter Hyballa af die trainer is in Slowakije bij DAC. De Graafschap zag in de flamboyante Duitser aanvankelijk de ideale opvolger van Henk de Jong. De afkoopsom voor Hyballa was echter te hoog voor de clubleiding van De Graafschap waarna doorgeschakeld werd naar Streppel.