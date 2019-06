Gelders college geïnstalleerd: 'Makkelijk om kritiek te leveren op niet-binnengehaalde punten'

door Gerwin Peelen

Het akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie heet Samen voor Gelderland. De SGP onderhandelde wel mee, maar neemt niet deel aan de coalitie. Wel is de partij een samenwerkingspartner van het college.

Coalitiepartijen tevreden

De coalitiepartijen zijn tevreden met het akkoord en roemen het feit dat er zes partijen aan tafel zaten die er uit zijn gekomen. Het college bestaat nu uit Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van 't Hoog (CU).

Tekst gaat verder onder video.

Ook werd het coalitieakkoord besproken. Janet Duursma van GroenLinks erkent dat er water bij de wijn gedaan moest worden. 'Het is makkelijk om kritiek te leveren over wat we niet hebben binnengehaald, het is net zo makkelijk om kritiek te leveren op het niet nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.'

Gerhard Bos van het CDA benadrukt dat het samen gedaan moet worden. 'Niet wij, niet zij, maar samen. Samen kijken naar wat nodig is voor een nog mooier Gelderland.'

'Hele goede sfeer'

De SGP sprak van een 'hele goede sfeer' aan de onderhandelingstafel. 'Ik ben heel erg blij dat het geen dichtgetimmerd akkoord is, maar dat er ruimte is. Die ruimte kunnen we de komende vier jaar invullen', vertelde Klaas Ruitenberg. Zijn partij is een samenwerkingspartner. 'Wij waren de kleinste partij aan de tafel, maar zij hebben de slogan van ons verkiezingsprogramma overgenomen.'

De ChristenUnie wil een verbinding tussen boeren en burgers. Volgens de PvdA moet het akkoord bijdrage aan de wens van inwoners om goed te wonen, werken en een gezond Gelderland te hebben.

De oppositie was kritisch over het akkoord. Forum-leider Arjan de Kok noemde het gasloos maken van wijken peperduur en zinloos. 'Wij zullen de komende vier jaren gaan inzetten op technologische innovaties en niet op zinloze warmtepompinstallaties.'

D66 vindt dat het coalitie-akkoord een stap terug zet rondom het klimaat. 'Wij hadden hier meer verwacht en er ontbreekt aan ruimte om echt te investeren', aldus fractievoorzitter Celine Blom. 'We zijn wel blij met de ambities over kringlooplandbouw.'

Anti-zionistisch

De PVV uitte haar verbazing dat de christelijke partijen samen willen werken met GroenLinks. 'Een partij die met haar Palestijnse vriendjes het liefst alle Joden de zee in willen jagen. Dat wordt nog eens bekrachtigd door een aangenomen resolutie waarin de partij zich schuilt achter de BDS-beweging. Een beweging die als doel heeft om de enige democratie in het Midden-Oosten kapot te maken.' Verder noemde ze GroenLinks anti-zionistisch en anti-semitisch.

'Dat willen wij verre van ons werpen. Bij ons is er ruimte om kritiek te hebben op Israël, maar alles binnen de democratische regels.Trouw schreef dat wij niet antisemitisch zijn, maar juist het goede voorbeeld geven', aldus Duursma van GroenLinks.

Ook was er kritiek op de inspiratiebijeenkomst die de coalitiepartijen organiseerden. De kritiek richt zich vooral op het feit dat er vooral bekende partijen aanwezig waren bij die bijeenkomst.

Dirk Vreugendehil van de ChristenUnie snapte weinig van de houding van de oppositie. 'Er wordt vrij negatief over die bijeenkomst gedaan. Dit was een van de aanbevelingen van het bestuurskrachtrapport. Wij hebben die handschoen opgepakt. Was dit perfect? Nee, daar geloof ik niks van. Maar wij hebben daar ook gesproken over hoe we mensen bereiken die nooit naar een politiek item kijken en daar hebben we veel inspiratie opgedaan.' Ook Jan Markink - de formateur - noemde de negatieve framing onterecht.

Fonds van 500 miljoen euro

De SP mist in het akkoord aandacht voor mensen met een audiovisuele- en verstandelijke beperking. De partij kwam met meerdere moties, onder meer om 500 miljoen euro beschikbaar te stellen voor huiseigenaren met een kleine beurs om hun huizen duurzaam te maken.

Luuk van der Veer had graag meer aandacht voor de biodiversiteit gezien. 50Plus noemt het akkoord ambitieus, maar is teleurgesteld dat in het akkoord ouderen maar een keer genoemd worden.

De partij had ook graag een gedeputeerde voor ouderen gezien, zodat aandachtspunten integraal kunnen worden aangepakt. 'Wij verstaan onder inclusiviteit ook de ouderen, daarom hebben we niet voor een speciale gedeputeerde gekozen', reageerde formateur Jan Markink.

Gedeputeerden ondervraagd

Ook konden er vragen worden gesteld aan de beoogd gedeputeerden. Jan van der Meer van GroenLinks kreeg van de SP en van de PVV vragen over het Groene Hert-debacle. Hij was toen wethouder in Nijmegen toen het college een ton leende aan klimaatwinkel Het Groene Hert.

Die lening werd in het geheim gegeven, vijf maanden later ging de winkel failliet. 'Dat is ten treuren besproken in de Nijmeegse gemeenteraad. We hebben hier veel discussies over gehad en het is afgerond zonder motie van wantrouwen.'

Christianne van der Wal van de VVD werd door D66 gevraagd naar haar mening ten opzichte van de opening van Lelystad Airport. Als wethouder in Harderwijk was zij voor. 'Toen ging ik als wethouder over economie, er was een andere werkgroep die ging over de laagvliegroutes. Dat geeft misschien wel een vertekend beeld. Ik zal mij met al het gemak en comfort inzetten voor het Gelders coalitieakkoord.' De provincie Gelderland sprak zich meermaals uit tegen de opening van Lelystad Airport voordat de laagvliegroutes van de baan zijn.

Ook werd er afscheid genomen van vier gedeputeerden uit het vorige college: Michiel Scheffer, Conny Bieze, Josan Meijers en Bea Schouten. Schouten gaat verder als Statenlid.

Van het huidige college gaan alleen Jan Markink en Peter Drenth door.