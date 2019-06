Gemeentebelang bezoekt Historisch museum Elspeet

Dick Hazeleger en Wim Heikoop, beiden bestuursleden van de Stichting Historisch Museum Elspeet, leidden de fractie rond in het museum, waar naast de vaste expositie ook een deelexpositie is ingericht over Elspeet in de Tweede Wereldoorlog. De professionele en eigentijdse aanpak, onder meer door het gebruik van video’s voor extra informatie, sprak de fractieleden erg aan. Ook kon alvast een blik worden geworpen op de zolder, die geheel opgeknapt is en toegevoegd wordt aan het museum.

Fractievoorzitter Marc Konings is lovend: 'Het museum draait inmiddels een tijdje en duidelijk is wel dat het echt iets toevoegt aan het toeristisch aanbod van Elspeet. Ook voor de eigen inwoners is dit razend interessant, we kunnen ze van harte aanbevelen eens een kijkje te komen nemen.'

Volgens de aanwezige bestuursleden mogen er wel meer inwoners van Elspeet het museum bezoeken. en zijn het vooral gasten die, vaak in combinatie met een bezoek aan het VVV, binnenlopen.

Samenwerking

Gemeentebelang is blij om te vernemen dat er een goede samenwerking bestaat met de stichting Nunspeet uit de Kunst en het Noord-Veluws museum in Nunspeet. Ook de samenhang tussen VVV en het museum is duidelijk zichtbaar en blijkt elkaar ook goed te versterken. Volgens Konings is deze samenwerking van groot belang voor het toerisme in Elspeet: 'Goede informatieverstrekking voor onze bezoekers is essentieel als je een goede gastheer wilt zijn, tegelijkertijd is dat lastig om efficiënt te doen als dat een alleenstaande onderneming is. Door de samenwerking met het museum is het goed mogelijk te bemensen, tegelijkertijd is het een financiële steun in de rug voor het museum en genereert het extra bezoekers. Een win-win situatie dus.'

Ook blijkt dat het lang door Gemeentebelang gewenste JOP goed zijn plek heeft gevonden in het voormalig schoolgebouw en ook gevonden wordt door Elspeetse Jongeren. De diverse activiteiten die hier georganiseerd worden blijken goed bezocht te worden.