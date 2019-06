Eerste kistje Betuwse kersen levert 1600 euro op

De Betuwe is klaar voor een nieuw kersenseizoen. Dinsdag zijn de eerste kistjes Betuwse kersen door kersenteler Aart Blom overhandigd aan Hans Beenakker, burgemeester van Tiel. Met het in ontvangst nemen van de eerste kersen, gaf hij het officiële startschot voor hetnieuwe Betuwse kersenseizoen. De overhandiging vond plaats in Boomgaard D’n Kerkewaerdt in Wadenoijen.

Burgemeester Beenakker: “Ik vind het een mooie traditie, dus ik blijf dit graag doen. Het zijn immers de lekkerste kersen van het land. Ook het koningspaar was tijdens hun bezoek vorige week erg enthousiast over de Betuwe. Ze waren onder de indruk van alle innovaties van de fruitteelt.”

Aart Blom, fruitteler: “De nachtvorst in de eerste weken van april heeft de kersentelers in de Betuwe slapeloze nachten bezorgd. Ook in mijn boomgaarden was dit het geval, maar achteraf lijkt het allemaal mee te vallen. Het heeft een paar nachten 2 graden gevroren, twee jaar terug vroor het tot min 6. Toen was er wel veel schade”. Aart vervolgt: “Zoals het er nu naar uitziet heeft de nachtvorst weinig tot geen schade aangericht in de Betuwe. Wel zullen de kersen minder in aantal zijn, maar daardoor zullen ze groter en dikker worden. Dat levert mooiere en lekkere kersen op, zo is mijn inschatting. Ik verwacht een goed kersenseizoen.”.

Dit jaar werd een oude traditie weer eer aan gedaan, vergelijkbaar met het traditionele eerste vaatje Hollandse Nieuwe in Scheveningen. De eerste tien kistjes Betuwse kersen werden geveild en gingen naar de hoogste bieder. Het eerste kistje dat de burgemeester in ontvangst nam, werd door hem afgestaan voor de veiling. Wimco Groenendaal van Groda A.G.F. b.v. bracht het hoogste bod uit en kocht dit kistje voor maar liefst €1600,-. De opbrengst van alle kistjes was in totaal €3040,-. Dit bedrag gaat naar Stichting HeartSafe Tiel. Zij zorgen voor plaatsing van een AED in Wadenoijen.