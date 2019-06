Kermis Zutphen naar de IJsselkade

De IJsselkade is voor het college van Zutphen de meest geschikte plek voor de kermis. De afgelopen tijd deed de gemeente onderzoek naar vier alternatieve locaties voor het evenement, omdat inwoners van de binnenstad al jaren klagen over overlast door de kermis. Bewoners van de IJsselkade willen de kermis niet voor hun deur.

Een verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade draagt volgens het gemeentebestuur bij aan een betere spreiding van evenementen. 'Het haalt de druk van de markten en geeft daarmee ruimte aan nieuwe initiatieven die passen bij het DNA van Zutphen', aldus wethouder Annelies de Jonge.

Het college komt tot deze conclusie na gesprekken met een aantal kermisexploitanten, Bureau de Kermisgids en de BOVAK (kermisbond). Ook werd er gepraat met bewoners en ondernemers van de IJsselkade, horeca van de IJsselkade en de markten en een vertegenwoordiging van de binnenstadondernemers. Daarnaast is op allerlei vlakken een vergelijking gemaakt tussen beide locaties, binnenstad en IJsselkade, waarbij de IJsselkade volgens het college beter uit de bus komt.

Horeca profiteert

'Naast omwonenden zijn er ook veel (horeca) ondernemers die bezwaren hebben tegen de kermis op de markten', stelt het college. De geluiden van de attracties zouden ervoor zorgen dat mensen wegblijven van de terrassen, die ook kleiner zijn door de attracties. Bij een verplaatsing naar de IJsselkade gaan zij er juist van profiteren, meent wethouder De Jonge. 'Horeca én kermis kunnen elkaar dan versterken. Op de IJsselkade zien wij meer mogelijkheden voor samenwerking.'

Al sinds de jaren 50 wordt de kermis jaarlijks in de binnenstad gehouden. Daarmee is het één van de oudste evenementen van Zutphen. Met uitzondering van de periode 1978-1985 staan de attracties op de markten. Omwonenden klagen al jaren over overlast. Om hen tegemoet te komen is onder meer het aantal kermisdagen teruggebracht van acht naar vijf en zijn er geluidsnormen vastgesteld.

Probleem verplaatsen?

Bewoners van de IJsselkade denken er heel anders over, zij overhandigden het college onlangs de petitie Geen kermis op de IJsselkade, namens 120 Zutphenaren. Ze vinden dat zij nu worden opgezadeld met de overlast van de kermis. Ook vrezen ze voor de bereikbaarheid van de stad, omdat de IJsselkade een week moet worden afgesloten voor verkeer. Het college denkt dat dit laatste te overzien is, doordat zij ervaring heeft met het afsluiten van de IJsselkade.

Met de motie 'Kermis moet blijven' gaf de gemeenteraad eind 2018 het college de opdracht om de kermis te behouden voor de binnenstad totdat in samenspraak met alle betrokkenen tot een goed alternatief is gekomen. Het college denkt hier nu aan te hebben voldaan, al lijkt het onhaalbaar om iedereen op één lijn te krijgen. 'Het zoeken naar overeenstemming met alle partijen is, gelet op de verschillende belangen en standpunten, geen reëel uitgangspunt.'

Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over of de kermis vanaf 2020 wordt verplaatst naar de IJsselkade, of toch moet blijven op de markten.