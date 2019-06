Video over sociale cohesie in Harderwijk

Het filmpje is mede tot stand gekomen door betrokken inwoners die in 2017 en 2018 hebben deelgenomen aan de stadsgesprekken met de gemeente Harderwijk. Inwoners, raadsleden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en burgemeester gingen met elkaar in gesprek voor een betere afstemming van het gemeentebeleid en de uitvoering ervan. Eén van de thema’s uit de stadsgesprekken is sociale cohesie.

'In Harderwijk houden wij rekening met elkaar en doen wij wat voor de ander. Dat heet sociale cohesie. Samen bedenken wij mooie ideeën en leuke activiteiten om prettig te wonen in je eigen straat, wijk en stad. In dit filmpje laten inwoners zien wat sociale cohesie in Harderwijk betekent', zo laat de gemeente Harderwijk weten.

Het filmpje van de gemeente Harderwijk: