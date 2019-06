VIDEO | Warmdraaien voor Alpe d'HuZes

Woensdag is de warming-up voor het grote evenement van donderdag. Vanaf 10.30 uur gaan de eerste mensen al fietsend of lopend de legendarische Alpencol op. Het doel is hetzelfde. De naam van het evenement iets anders: Alpe d'HuZus.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Zes keer de berg op

Op donderdag 6 juni is de grote dag. Dan vindt de échte Alpe d'HuZes plaats. Duizenden fietsers en lopers uit Nederland gaan dan hun eigen uitdaging aan om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Voor sommigen is de uiterste uitdaging om de berg ook écht zes keer op één dag te beklimmen. Voor anderen is één keer het hoogst haalbare. Maar allemaal hebben ze hun verhaal. De meesten omdat ze in hun directe omgeving te maken kregen met kanker. Sommigen streden of strijden nu nog, zelf tegen de ziekte.

Verslaggever Erik van der Pol vanaf Alpe d'Huez: (tekst gaat verder onder audio)

Omroep Gelderland is dichtbij

Omroep Gelderland volgt woensdag en donderdag de belevenissen van de Gelderse deelnemers aan het evenement. Erik van der Pol is alle dagen bij en op de berg aanwezig om verslag te doen voor radio, tv en de website.

Donderdag is alles vanaf 9.00 uur 's ochtends een hele dag live op TV Gelderland te volgen.

Verslaggever Erik van der Pol in gesprek met vader Mathieu Goedhart en dochter Lieke uit Deil die woensdag al de Alpe beklimmen

Tussenstand

Op woensdagochtend meldt de organisatie op haar website dat er dit jaar al ruim zeven miljoen euro gedoneerd is. Donderdag wordt de eindstand bekendgemaakt. In de afgelopen jaren is met Alpe d'HuZes al ruim 160 miljoen euro opgehaald voor het Alpe d’HuZes/KWF Fonds.

Zie ook: