UPDATE | Gelderland maakt stormschade op: ravage in Rheden, school in Huissen beschadigd

Sportpark in Rheden getroffen

De brandweer spreekt van 'een zeer ernstige situatie' in Rheden. Niet alleen woonhuizen zijn beschadigd, ook het sportpark is getroffen. Daar is een deel van het dak van de kantine eraf geblazen. Een woordvoerder kan nog niets zeggen over de totale omvang van de schade. 'We proberen het dorp weer leefbaar te maken.'

Hoog overleg bij het sportpark in Rheden. Foto: Omroep Gelderland

Stormschade in de Arnhemseweg in Rheden. Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

School beschadigd in Huissen

'We zaten denk ik in het oog van de hoos', vertelt directeur Mike van de Koppel van basisschool IKC 't Holthuus in Huissen. Hij telt zo'n acht omgevallen bomen, die de nodige schade hebben aangericht. 'Er zijn dakranden beschadigd en er moet een compleet kozijn vervangen worden.'

Ook moeten net nieuwe speeltoestellen opnieuw worden gekeurd, vreest hij. De schade wordt momenteel opgenomen. De school is woensdagochtend 'gewoon' opengegaan, nadat een van de zeven ingangen vrij was gemaakt. 'Er staan nog wel een paar bomen op instorten, waar vandaag nog wat aan gedaan moet worden', vertelt Van de Koppel.

De schade op basisschool IKC 't Holthuus in Huissen. Foto: Mike van de Koppel

Weg afgesloten

Wie vanuit Rheden naar Nationaal Park Veluwezoom in wil, kan voorlopig niet via de Schietbergseweg rijden. Die is afgesloten vanwege het gevaar van vallende takken. Om die reden zijn meerdere straten in de gemeente tijdelijk afgesloten.

De Schietbergseweg in Rheden is afgesloten. Foto: Omroep Gelderland

Schaduwboom weg

Gelderland ligt vol met ontwortelde bomen. Zo ook in Nijmegen bij Proeflokaal Beij Ons. Daar is het terras z'n schaduwboom kwijt.

Proeflokaal Beij Ons is z'n schaduwboom kwijt. Foto: Omroep Gelderland

Auto's bedolven

In de straat De Del in Rheden is de ravage enorm. Bomen zijn op huizen gevallen en meerdere auto's zijn bedolven onder de takken.

Een buurtbewoner beschrijft de ravage:



Valwind

Weerman Jordi Huirne heeft de eerste foto's van de stormschade van dinsdagavond bekeken. Hij komt tot de conclusie dat het niet om een tornado moet gaan, maar dat er sprake moet zijn geweest van een valwind: 'Aan de IJssel moet de wind omhoog aan de voet van het heuvelgebied. Dan zie je dat die wind gaat versnellen en dat kan extra snelheid geven. Omdat het een groot gebied is en de bomen allemaal dezelfde kant op liggen, denk ik dat het om een valwind gaat. In het Duitse Bocholt was wel sprake van een tornado.'

Weerman Jordi Huirne legt het verschil tussen een valwind en een tornado uit: (tekst gaat door onder de audio)

Tornado in Bocholt

In Gelderland is dan waarschijnlijk geen tornado geweest, in Bocholt hebben ze daar geen boodschap aan. In de Duitse plaats, net over de grens bij Aalten, heeft een tornado onder meer auto's omver geblazen, bomen ontworteld en daken van huizen afgeblazen.

In de gemeente Rheden lijkt de schade het grootst. Alleen al uit Rheden zelf kwamen ruim honderd meldingen binnen. Zeven woningen zijn zwaar beschadigd geraakt.

Een boom op een huis in Rheden. Foto: Omroep Gelderland

Terras opruimen

In Zutphen is een volledig terras van een Grieks restaurant weggewaaid, meldt Mark Wolvenne via Twitter.

Meubilair van de buren in de tuin

Waar de één bomen opruimt of dakpannen, vindt de ander spullen in de tuin die daar niet horen. Zo meldt Rinske via Twitter dat ze ineens tuinmeubilair rijker is.

Mogelijk tornado in Rheden

Inwoners van de gemeente Rheden hebben een wervelwind gezien, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden weten op Radio Gelderland. 'Die heeft enorm veel schade aangericht.'

De brandweer heeft de wervelwind zelf niet waargenomen. 'We zien alleen maar een heel groot spoor door de gemeente Rheden. En dan met name in de plaatsen Rheden en Dieren.' Weerman Jordi Huirne van Meteo in Wageningen durft nog geen keiharde uitspraak te doen of er ook werkelijk sprake is van een tornado: 'Dat moet ik nog even goed bekijken.'

Golfplaat door de achterruit

Alleen al uit Rheden kreeg de brandweer meer dan honderd meldingen. Zeker zeven woningen zijn zeer zwaar beschadigd, zegt de woordvoerder. Daarbij gaat het om afgewaaide dakkapellen 'en een vrouw van in de 80 die een grote golfplaat door haar achterruit heeft gekregen'.

De brandweer heeft de omvang van de schade nog niet in beeld kunnen brengen, omdat de storm in het holst van de nacht plaatsvond. Nu het licht is, is volgens de zegsman pas goed te zien hoeveel dakpannen van huizen zijn gewaaid. Hij verwacht daarom veel meer meldingen te ontvangen vandaag.

Als er geen sprake is van een gevaarlijke situatie worden gedupeerden verzocht de schade eerst bij de eigen verzekering op te geven om zo de brandweer te ontlasten. 'We kunnen niet overal tegelijk zijn', aldus de woordvoerder. De prioriteit ligt volgens hem bij het vrijmaken van de wegen, zodat hulpdiensten vrije doorgang hebben.

Ontploffingsgevaar in Nijmegen

In Nijmegen werd een gasleiding kapot getrokken door een omgevallen boom. De brandweer sprak van ontploffingsgevaar en zette de omgeving van de kapotte leiding aan de Winkelsteegseweg daarom ruim af.

De omgevallen boom in de Winkelsteegseweg in Nijmegen. Foto: Davy Derksen

Een woning raakte door de omgevallen boom zwaar beschadigd. Een geluk voor een ongeluk voor de bewoners: zij waren niet thuis.

Auto tegen boom

In de vroege ochtend vond rond 5.45 uur een ongeval plaats op de Oude Waag in Beesd. Een automobilist moest daar uitwijken voor een boom die daar over de weg lag. De auto reed daarop tegen een boom aan de linkerkant van de weg.

Ongeluk in Beesd. Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

De auto raakte total loss. De bestuurder raakte niet gewond. De boom is door de brandweer in stukken gezaagd.

Twee uur vast in de trein

Ook op het spoor is er sprake van stormschade. Er rijden in ieder geval tot 13.30 uur geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer, nadat gisteren een boom op het spoor is gewaaid en een bovenleiding heeft meegenomen. Een aanstormende trein kwam er rond 23.30 uur voor stil te staan en kon niet meer terug.

Boom op het spoor bij Twello. Foto: Rens Hulman/News United

Een videocorrespondent laat weten dat een kleine vijftig reizigers twee uur in het donker vast hebben gezeten in de trein. Voor de veiligheid moest de stroom van de bovenleiding gehaald worden. De reizigers werden uiteindelijk om circa 1.30 uur veilig uit de trein gehaald, om hun weg met de bus te vervolgen.

Boom op het spoor in Doetinchem

Ook in Doetinchem was het treinverkeer dinsdagavond ontregeld, nadat een trein tegen een boom aanreed. De trein kwam vast te zitten onder de boom, meldt een videocorrespondent. Bij beide treinincidenten vielen geen gewonden.

