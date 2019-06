Jongeren gezocht voor Jong & Politiek in Elspeet

Jongeren uit Ermelo, Harderwijk en Nunspeet brainstormen met lokale politici over hun visies voor de gemeente. In het project Jong & Politiek leren de jongeren hoe de politiek werkt én mogen ze zelf ideeën aandragen. Dinsdagavond hielden ze een bijeenkomst om meer jongeren enthousiast te maken om mee te doen.

door Kelly Tanghe

Het project is opgezet door Maarten Reckman. Hij is zelf betrokken bij de lokale politiek (Harderwijk Anders) en vond dat er meer ruimte moest zijn voor de jongeren. 'Toen hebben we het project Jong & Politiek opgezet. De jongeren bepalen voor het grootste deel zelf waar ze mee bezig willen zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zeggen dat ze behoefte hebben aan een debattraining, of een excursie naar het gemeentehuis. Laatst hebben we bijvoorbeeld een social-mediacursus gehad', vertelt Reckman.

Wervingsavond

Dinsdagavond hielden ze een wervingsavond in Elspeet om jongeren enthousiast te maken voor het project. 'We proberen via allerlei kanalen jongeren te bereiken. Binnenkort gaan we op het station promoten. In totaal doen er nu zeventien mensen mee aan het project, maar we hebben ruimte voor negentig mensen', aldus Reckman.

Gemiddeld zijn de jongeren zo'n vijf uur in de week bezig met het project. Kiki Zwinkels is vanaf het begin betrokken bij het project. 'Ik zat al vijf jaar bij Gemeentebelang, bij de jongerenafdeling. Toen hoorde ik over dit project en heb ik me aangemeld. We bepalen zelf met welke projecten we ons bezighouden en waar we ons voor willen inzetten. Het leuke eraan vind ik dat onze onderwerpen ook echt in de gemeenteraad terecht komen.'