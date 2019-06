Omwonenden willen niet dat bakkersmolen in Elburg sterke drank schenkt

Bakker Jan-Aart Schuld kocht molen De Tijd afgelopen jaar, om er een bakkersmolen van te maken. Naast de maalderij opende hij ook een chocolaterie, een winkel, een ijssalon en een horecagedeelte.

Tegen dat horecagedeelte maken de twee omwonenden nu bezwaar. 'Deze vergunning geldt niet alleen voor bier en wijn, maar ook voor sterke drank', spreekt hun advocaat tijdens de hoorzitting. 'Maar tegen de gemeenteraad is gezegd dat de vergunning alleen nodig zou zijn voor licht-alcoholische dranken, als drankje bij de lunch. Waarom krijgen ze dan een vergunning tot tien uur 's avonds? Volgens mij is dat wel erg laat voor een lunch.'

'Drank en overlast zijn met elkaar verbonden'

De omwonenden, Wout van Unen en Gert Wessels, zeggen bang te zijn voor overlast door horecabezoekers. 'Op dit moment wordt er misschien geen sterke drank geschonken, maar het mag volgens de vergunning wel. Drank en overlast zijn helaas toch met elkaar verbonden', zegt Van Unen. 'Niets garandeert ons dat de huidige situatie zo blijft', vindt ook Wessels. 'En de gemeenteraad heeft niet op basis van de volledige informatie een keuze gemaakt. Hen is verteld dat de vergunning alleen geldt voor licht-alcoholische dranken.'

Bakker en eigenaar Jan-Aart Schuld ziet het probleem niet. 'We hebben het proces voor de vergunning keurig doorlopen, de gemeenteraad heeft er unaniem mee ingestemd. We verkopen op dit moment ook helemaal niet veel alcohol: er wordt veel meer koffie en thee gedronken.'

Horecavergunning van belang

Hij is trots op het resultaat van de verbouwing. 'Het is echt prachtig geworden, precies zoals ik het bedacht had. Maar die horecavergunning is wel belangrijk voor mijn plan: zonder de inkomsten daarvan kom ik niet rond.' Hij hoopt dan ook dat de commissie de vergunning in stand houdt. 'Het lijkt me dat die vergunning gewoon op de juiste manier verleend is.'

De onafhankelijke commissie doet over zes weken uitspraak in deze zaak. Het is overigens niet de enige procedure die Wessels en Van Unen hebben aangespannen: ook bij de Raad van State loopt nog een bezwaarschrift tegen de vergunningen van Schuld. De Bakkersmolen is echter gewoon geopend voor publiek.