Weinig te merken van strenge controles bij eindexamengala Winterswijk

De school waarschuwde de jongeren van tevoren om niet met bijzondere voertuigen naar het eindexamengala te komen en dat de scholieren een boete van de politie zouden krijgen als hun vervoer niet aan een strenge checklist zou voldoen.



'Tot nu toe heeft iedereen zich keurig aan de regels gehouden', zegt rector Sjef Lommen. 'Er zijn geen voertuigen uit de stoet gehaald, dus de veiligheidsmaatregelen en de oproep die is gedaan heeft goed gewerkt.'

'Dit moment op de Markt wil je niet missen'

Volgens Lommen willen veel scholieren het krijgen van een boete niet riskeren voor het moment en de aankomst op een volle markt met veel publiek. Ook de leerlingen zelf merken weinig van de aangekondigde controles.

'Je merkt ook niet dat mensen de grenzen aan het opzoeken zijn', zegt een leerling. 'Ik heb nog geen voertuigen gezien die echt niet mogen, dus volgens mij gaat het vrij goed.' Ook een andere leerling merkt weinig van controles. 'Het is iets waar je rekening mee moet houden, maar dat is goed te doen.'



Toch vindt het aanwezige publiek op de Markt in Winterswijk het toch jammer dat ze dit jaar wat spektakel moeten missen. 'Mijn zoon rijdt nu met een Porsche mee, maar in het verleden zag je toch meer bijzondere voertuigen', zegt een moeder van één van de scholieren. 'Het zijn mooie auto's allemaal, maar ik vind het leuker als iedereen zijn eigen idee er bij heeft. Tegenwoordig zijn ze zo bang dat er iets gebeurt.'

'Wat ons betreft is het zeker geen strenge controle'

De politie laat in een reactie weten dat de aankondiging die door de school is gedaan zeker niet is bedoeld om extra streng te gaan controleren. 'Onze insteek is dat jongeren van tevoren beter nadenken over de veiligheid. Daarom is er met de school ook een checklist gemaakt, om vooraf naar de veiligheid te kijken', aldus Simen Klok.

De politie Winterswijk maakt dinsdagavond via haar Facebookpagina bekend of er toch nog boetes zijn uitgedeeld.

