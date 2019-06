'Ik was zo intens vermoeid en dat is nu een stuk minder', Achterhoekers moeten net als Lucy gezonder gaan leven

door Melanie Lokate

'In 2030 moet 95 procent van de Achterhoekers niet meer roken, beheerst alcohol gebruiken en het voedingspatroon zo aanpassen waardoor overgewicht zoveel mogelijk afwezig is. Dat zegt Dick ten Brinke. Hij werkt bij de GGD, maar is tevens voorzitter van Achterhoek de gezondste regio.

Een biertje of een glas water?

Het is een hele opgave en alles heeft te maken met een andere manier van denken en een andere manier van leven. 'Het is voor mensen een groot dilemma, want we houden allemaal van lekker eten en van een drankje. Iedereen zal de keus moeten maken om gezonder te leven zodat we zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven', zegt Ten Brinke. 'Ik hou ook wel van een wijntje, maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik pas op donderdagavond een flesje wijn open doe en de dagen daarvoor dus dan geen alcohol drink'.

Een gezonde leefstijl is één van de belangrijkste dingen die je kan doen voor jezelf Dick ten Brinke

Beweegmakelaar schakel tussen patiënt en sportclub

Martine Steijgers is een jaar of vier geleden begonnen als beweegmakelaar. 'Ik help mensen die moeten of willen sporten'. Ze gaat het gesprek aan en kijkt wat de behoeftes en wensen zijn. Daar koppelt ze beweegactiviteiten aan. De afgelopen jaren heeft ze 400 mensen geholpen en ruim 70 procent van die mensen sport nog steeds.

De Achterhoek moet de gezondste regio van Nederland worden. Deze mensen doen mee. Foto: Omroep Gelderland

'Je ziet gewoon dat het heel veel doet met de gezondheid van mensen. Niet alleen hebben ze een lichamelijk voordeel, zoals beter kunnen ademen of minder last hebben van gewrichten. Ook op mentaal gebied zie je dat mensen veel beter in hun vel zitten als ze bewegen'. Bijkomend effect is volgens haar dat mensen minder snel in een sociaal isolement belanden omdat ze meer andere mensen ontmoeten.

Wat een beweegmakelaar precies doet? Martine legt dat uit in onderstaand filmpje: (Tekst gaat verder onder de video)

'Ik kan nu weer een heel stuk lopen'

Eén van de cliënten van Martine is Lucy Beeftink. Ik tref haar bij de atletiekvereniging in Doetinchem. Nordic Walking stokken in de hand. 'Hoi', zegt ze. En weg is ze alweer. Fanatiek loopt ze een rondje over de atletiekbaan. Daarna volgt ze een uur les, samen met andere vrouwen. 'Balansbewegingen, speloefeningen en loopoefeningen. Ik doe dit twee keer in de week', vertelt ze. 'En ik kan nu weer een stuk lopen. Dat kon ik vorig jaar bijna niet. Ik was zo intens vermoeid en dat is nu een stuk minder'. Dat ziet Steijgers ook. 'Ze loopt echt tien keer zo snel', lacht ze.

Preventie moet voor lagere zorgkosten zorgen

Het is één van de vele projecten die in nog meer Achterhoekse gemeenten ingezet moet gaan worden om de regio gezond te krijgen. 'We moeten in de lange termijn denken. legt Ten Brinke uit. 'Onze jeugd moet gezond opgroeien, huidige volwassen moeten niet allemaal diabetes patiënten worden en ouderen moeten hulp krijgen waar nodig'.

De komende tijd moeten plannen gevormd worden om dit mogelijk te maken. Dit gebeurt onder andere aan de Thematafel de Gezondste Regio. Dit is een onderdeel van de Achterhoek Ambassadeurs die in grote lijnen uitzetten hoe de Achterhoek er in 2030 uit moet gaan zien. Ziekenhuizen, zorginstellingen, overheden, maar ook het bedrijfsleven praten mee aan deze tafel.

Ik was zo intens vermoeid en dat is nu een stuk minder Lucy Beeftink

Een belangrijke pijler van de thematafel is preventie. Er worden verschillende projecten bedacht en uitgevoerd om juist aan de voorkant mensen te motiveren om te stoppen met roken, gezond te eten en voldoende te bewegen. Op de langere termijn moet dit er voor zorgen dat er minder kosten gemaakt worden op het gebied van medicatie, hulpmiddelen of medisch ingrepen. Daarnaast wordt er gekeken of innovatieve oplossingen ervoor kunnen zorgen dat Achterhoekers goede zorg blijven ontvangen.

Dick ten Brinke legt uit hoe de Achterhoek de gezondste regio van Nederland gaat worden: (Tekst gaat verder onder de video)

Geen bitterballen meer na het voetballen

Een hele kluif maar de verandering begint bij de Achterhoeker zelf. 'Een gezonde leefstijl is één van de belangrijkste dingen die je kan doen voor jezelf', zegt Ten Brinke. Maar er zijn ook zorgen. Doelgroepen waarbij het heel erg moeilijk zal zijn om een verandering in te zetten. 'Dat zijn toch de mensen met een lager inkomen en een lagere opleiding', vertelt Ten Brinke. 'Die moeten veel meer moeite doen om een gezonde levensstijl te kiezen'.

Daarnaast wil hij graag dat er ook op sportclubs beter wordt nagedacht. 'De kantines, daar wil ik een uitdaging neerleggen. Als je nu gesport hebt en je wilt iets eten dan is het bijna altijd een vette hap'. De inkomsten van de kantine zijn een grote inkomstenbron voor de sportkantines. Dat begrijpt Ten Brinke ook wel. 'Maar we moeten daar toch echt een slag maken'.