Petitie tegen monopolist op warmtenet, maar volgens Nuon kan het niet anders

Verschillende bewoners van woningen in Nijmegen-Noord, die zijn aangesloten op het warmtenet, voelen zich met handen en voeten gebonden aan Nuon. Het warmtenet in Nijmegen-Noord is volledig in handen van de energiegigant. Overstappen naar bijvoorbeeld Essent kan niet.

Tot 2045 is het warmtenet er in handen van Nuon en tot die tijd zitten bewoners dus aan het bedrijf vast. Afkoppelen kan, maar bewoners moeten dan dure investeringen doen als bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen. Gas is er immers niet.

Te kleine markt voor keuzevrijheid

Eerder trokken bewoners al bij Omroep Gelderland aan de bel over de positie van Nuon. Ook wordt er geklaagd over tarieven die hoog en niet transparant zijn. PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman hoopt met deze petitie soortgelijke gevallen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Volgens Nuon en de gemeente Nijmegen kan het nou eenmaal niet anders. Het gaat voor de energieleverancier om een hele kleine markt waarbij forse investeringen zijn gedaan. 'In Nijmegen hebben we 7.000 huizen aangesloten met één dominante bron: de ARN in Weurt. Dat is een hele kleine markt. Daarom zie je dat het een monopoliesysteem is', legt Arno van Gestel van Nuon uit.

Altijd sprake van monopolie

Die monopolie is er overigens niet alleen in Nijmegen. Stadswarmtenetwerken zijn over het algemeen monopoliesystemen. Zowel in binnen- en buitenland. Van Gestel benadrukt dat bijvoorbeeld de ACM in Nederland toeziet op eerlijke tarieven.

