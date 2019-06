'Leerlingen blussen brand op schoolplein, terwijl leraren toekijken'

De school ontkent die bewering. Wel erkennen ze dat er een brand was maandag tijdens de lunchpauze. 'Er waren een paar kleine brandhaarden in het groen buiten', vertelt Lonneke Sipos van het ROC Rivor. 'Dat komt omdat er heel veel droge pluis uit de bomen op de grond valt in deze tijd. Dat is erg ontvlambaar. Waarschijnlijk hebben rokers met sigaretten de brand veroorzaakt.'

Geen hulp van leraren

Een groepje leerlingen van tussen de 18 en 20 jaar oud zag de brand buiten ontstaan een greep meteen in. Omroep Gelderland sprak een van hen. 'We liepen meteen naar binnen om een brandblusser te halen en zijn gaan blussen', vertelt hij. 'Maar dat ging niet snel genoeg. Toen hebben we er nog zes gehaald en hebben we met zijn allen hard gewerkt om de brand onder controle te houden.'

'We probeerden leraren te alarmeren, maar die reageerden eerst niet', gaat hij verder. 'Later kwamen ze naar buiten en bleven ze staan kijken tot de brandweer er was. Niemand hielp ons.' Dat is waar de versie van de school afwijkt. Volgens de school zijn leraren later wel te hulp geschoten.

Tekst gaat verder onder video.

Geen 'dankjewel'

Maar wat de leerlingen het meest steekt is dat ze volgens enkele vorm van 'dankjewel' gekregen hebben. 'We hebben werkelijk niks van school gehoord', aldus de leerling. 'Terwijl mijn schoenen en mijn broek kapot zijn en ik de dag erna bij de huisarts zat vanwege pijn aan mijn ogen en neus.'

Ook één van de ouders is boos. 'Ik vind het schrikbarend en teleurstellend hoe het ROC hiermee om is gegaan', vertelt ze. 'Ze hebben super goed en snel gehandeld en vervolgens niks gehoord. School heeft niet eens gezegd voor de kosten van de kapotte kleren te willen opdraaien.'

Lonneke Sipos van het ROC vindt het vervelend dat dat zo overgekomen is. 'Ze hebben goed gehandeld, daar zijn we blij mee. Als dat niet goed is overgekomen, gaan we daar alsnog voor zorgen.'