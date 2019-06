VIDEO | Veteranen eren gevallen kameraden bij Waal in Nijmegen

door Karel de Jong

Een beetje stram en met behulp van een wandelstok of een rollator lopen de mannen van in de negentig langs de 48 lichten op De Oversteek die iedere avond een voor een aangaan als herinnering aan de gevallenen bij de Waalcrossing.

'Een hoop leed waarop ik niet kan ingaan'

Veteraan Gordon Monson: 'Ik vind het geweldig dat die herinnering levend wordt gehouden.' Tijdens de tocht komt alles weer boven bij Monson. 'Het is moeilijk voor te stellen wat zich hier destijds heeft afgespeeld. We zaten op zo'n 130 kilometer achter de Duitse linie.'

Clifford Stump landde in 1944 op Normandië waarna hij in Nijmegen terecht kwam en meehielp bij de verovering van de Waalbrug. 'Er was veel chaos. En een hoop leed waarop ik gewoon niet kan ingaan. Het is gewoon te veel. Het is moeilijk uit te leggen. Je zou het pas begrijpen als je er bij geweest was.'

'Ik waardeer jullie dankbaarheid'

Na de overtocht op dinsdag legden de veteranen een krans bij het monument aan de kant van Lent. Gordon Monson verbaast zich over de dankbaarheid die hij hier in Nederland voelt bij de mensen die hij heeft bevrijd. 'De Nederlanders waren in eerste al zo blij dat we tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen. En nu zorgen jullie voor alle graven en herinneringsmonumenten. Dat is echt geweldig en dat waardeer ik ontzettend.'

