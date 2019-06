Door Katja (21) worden er een miljoen plastic zakjes bespaard

Door Esther Hendriks

'Ik was de vracht aan het uitpakken van de make-up, en ik zag dat er maar een of twee producenten in de zakjes zaten. Soms zaten er wel 15 zakjes in een bak met maar een paar producten. Ik dacht dat kan anders,' blikt Katja terug. 'Ik maakte een foto van al het plastic en plaatste deze online met de tekst 'dat moet toch anders kunnen?' best een brutale vraag!'

Via via komen manager Marcel Evers en Katja met elkaar in contact. Een bezoek aan het distributiecentrum volgt. Daar ziet Katja dat overal waar losse producten in de bak worden gedaan medewerkers een nieuw tasje pakken. Er ontstaat bij haar een idee: 'Wat nou als er al een tasje in de bak zit van de juiste kleur, waarom doe je de producten er dan niet bij.' En dat idee wordt uitgevoerd.

Bekijk hieronder de video:

Plastic vraagstuk

Het bedrijf uit Heteren wil namelijk graag verduurzamen. Zo loopt er een proef met elektrische vrachtwagens in Den Haag. Hoe is het dan mogelijk dat het bedrijf deze mogelijkheid tot verduurzaming ontging? Dat is te verklaren volgens Evers: 'We kijken hier altijd hoe efficiënt we het kunnen doen en hoe we de producten het beste naar de winkels kunnen krijgen. Daar hebben we naar gekeken. En niet hoe we minder plastic kunnen gebruiken.'

Het bedrijf wel gedacht aan recyclen. 'We recyclen de plastic zakjes al, maar dit is een nog betere oplossing. We hoeven minder te gebruiken waardoor we ook minder hoeven te recyclen.'

Een miljoen zakjes

Voor Katja blijft het een ongelofelijk mooi verhaal. Een vakkenvuller die met een vraag een heel proces aanpast. Het moment dat ze doorhad dat er wat verandert was kan ze zich nog goed herinneren. 'Ik had al een tijdje niets gehoord, was weer de vakken aan het vullen en de make-up in de schappen aan het zetten. En opeens zag ik de zakjes en dacht: 'Ze zitten voller, zou het dan toch?'

Ze neemt opnieuw contact op met het distributiecentrum en inderdaad. Het proces is aangepast. Evers: 'Nu kijken de medewerkers eerst of er al een juist zakje in de bak zit.'

De make-up artikelen worden dus niet meer per merk en per product verpakt. Alle make-up van een merk bij elkaar in een zak. En dat scheelt die een miljoen plastic zakjes per jaar. 'Trots voel ik me nog niet, maar die trots komt vast nog wel', zegt Katja daarover.