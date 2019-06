Nijkerk onderzoekt locatie Rabobank voor nieuw stadhuis

De gemeente en de bank hebben afgesproken op korte termijn te onderzoeken of de locatie een 'realistisch alternatief' is, laat de gemeente weten. Begin juli moet duidelijk worden of en op welke voorwaarden Nijkerk de locatie aan de Van 't Hoffstraat kan overnemen.

Kostenbewust

Wethouder Oosterwijk zegt de huisvesting voor het nieuwe stadhuis, ook het Huis van de Stad genoemd, zo kostenbewust mogelijk te willen realiseren: 'Dat is altijd belangrijk, maar zeker nu de gemeentelijke begroting fors onder druk staat.'

In 2018 besloot de gemeente nog het nieuwe gemeentehuis in de Havenkom te bouwen. Het ontwikkelen van het gebied aan de rand van de Nijkerkse binnenstad staat al langer op de gemeentelijke agenda. Het meenemen van het 'Huis van de Stad' in de bouwplannen was bedoeld als duwtje in de rug. Het gebouw moet multifunctioneel worden waardoor meerdere maatschappelijke partijen er gebruik van kunnen maken.

De gemeente zegt nu te willen bekijken hoe de ontwikkeling op een andere manier gestimuleerd kan worden als het nieuwe stadhuis toch op een andere plek komt.

Opties in beeld

De gemeente wil ook tijdelijk gebruik van de Rabobank onderzoeken, totdat meer zicht is op de definitieve plannen voor het gebied de Havenkom. 'Dat kan betekenen dat het Huis van de Stad op termijn toch in de Havenkom wordt gerealiseerd.

De voor- en nadelen van de opties worden in beeld gebracht, inclusief de consequenties voor de gemeentelijke begroting', zo staat in het persbericht. Het besluit van het college wordt naar verwachting in het najaar aan de raad voorgelegd.

'Geen exclusiviteit'

In een reactie zegt Rabobank directeur Verhoef op de site van mediapartner Nijkerk Nieuws dat er geen exclusiviteit met de gemeente is afgesproken. Tijdelijk huren is volgens de directeur geen optie. De bank heeft wel toegezegd mee te werken aan het onderzoek.

