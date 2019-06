Basisschool in Silvolde krijgt Schoolplein14

'Het was op zich een vrij groot plein waarop nog weinig georganiseerd gespeeld werd', vertelt stamgroepleider Wendy Tammel, die namens de school meegeholpen heeft aan de realisatie. 'Dit zorgt toch net even voor meer uitdaging en ontdekking.'

Het nieuwe schoolplein is een initiatief geweest van TenneT. Doordat De Bontebrug relatief dicht bij de nieuwe stroomverbinding tussen Doetinchem en het Duitse Wesel ligt, kwam de stroombeheerder al in een vroeg stadium van de realisatie in aanraking met de school. 'Tijdens de voorbespreking van de aanleg is in 2015 deze school in de raad besproken', vertelt projectleider Klaas Bakker. 'Zodoende is die school op ons netvlies gebleven.'



TenneT besloot om De Bontebrug het nieuwe schoolplein cadeau te geven, maar deed dat niet alleen. 'We mogen jaarlijks een voorstel doen bij de Johan Cruyff Foundation voor een Schoolplein14', aldus Bakker. 'En dit jaar is dat De Bontebrug.' De school is erg blij met het cadeau. 'Het is toch prachtig', aldus Tammel. 'Hij (Cruyff, red.) zei altijd 'buitenspelen zou een vak moeten zijn'. Dat is gewoon zo. Er wordt te weinig buiten gespeeld.' Volgens haar is dit een aanmoediging voor kinderen om weer in de fris lucht hun energie kwijt te raken. 'Dit zorgt er voor dat er weer meer buiten gespeeld gaat worden.'