Op zoek naar dat ene bijzondere peper- en zoutstel om verzameling compleet te maken

Een collectie die inmiddels 4.000 stelletjes telt. Maar het is de Apeldoorners niet te doen om de hoeveelheid. Vele simpele of lelijke vaatjes zijn inmiddels alweer de deur uit. 'De peper en zoutstelletjes waar ze in Spanje een plakkertje op doen: groetjes uit Madrid en in Mexico: groetjes uit Mexico, die hoeven we niet', aldus René. Ze willen graag series compleet krijgen en alleen de hele bijzondere setjes om zo hun collectie naar een kwalitatief hoger niveau te tillen.

Al jaren op zoek naar Betty Boop op de taart

Daarbij ontbreekt één peper- en zoutstel in het bijzonder: Betty Boop op taart, 'Happy Boop Day' Birthday Cake, door Franklin Mint gemaakt in het jaar 2000. De andere vier van de serie van vijf staan al in de vitrinekast. Maar naar dat ene bijzondere beeldje zoeken ze al een jaar of 5 of 6, die is nergens te vinden. 'Ja, in Amerika, maar die wordt niet naar Nederland verzonden.'

Het gezochte peper en zoutstel

Daarom hebben Anja en René de hulp ingeroepen van Gelderland Helpt.

Van slaapkamer naar schuur

Het paar droomt ervan om ooit nog een museum te beginnen in de schuur. Maar daarvoor zijn eerst een heleboel vitrinekasten nodig. Nu staat alles op schapjes in een slaapkamer. Van boven tot beneden en van links tot rechts staat het vol. Je kunt het zo gek niet bedenken. Van monniken tot kippen, voetballen tot ruimtevaarders, van een tv-toestellen tot een tankstation en van de Beatles tot de grote wereldleiders. Het is één van de grootste verzamelingen in Nederland.

Kunt u Anja en René helpen aan het peper- en zoutstel van Betty Boop of heeft u misschien nog wel vitrinekasten over. Klik dan hier en vul het formulier in.