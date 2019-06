AMBER Alert voor 16-jarige jongen uit Zutphen, grote vrees voor zijn gezondheid

De politie is naarstig op zoek naar de 16-jarige Ainslie uit Zutphen. De jongen is dinsdagmiddag als vermist opgegeven. De politie maakt zich ernstig zorgen om zijn welzijn. Omdat de jongen na uren zoeken nog niet is gevonden is een AMBER Alert verstuurd.

De politie heeft al tevergeefs op meerdere plekken gezocht. Een signaal van de mobiele telefoon van Ainslie is opgepikt vanuit Eesveen, een dorpje in de gemeente Steenwijkerland in de kop van Overijssel.

Ainslie is 1.76 meter lang, heeft een tengere bouw en een litteken op zijn kin. Zijn haar is aan de zijkant iets korter dan bovenop. Het is niet bekend welke kleding hij aan heeft.

Vermist Kind Alert

In verband met de vermissing van de jongen verspreidde de politie eerder op de dag al een Vermist Kind Alert. Dat is geen AMBER Alert. Het verschil is dat bij een AMBER Alert het kind ontvoerd of in levensgevaar is. Bij een Vermist Kind Alert wordt het bericht in delen van het land verspreid, maar niet door middel van een SMS zoals dat bij een AMBER Alert wel het geval is.

Enkele uren later werd alsnog besloten een AMBER Alert te versturen. 'Er is een grote vrees voor zijn gezondheid, maar er is geen sprake van een ontvoering', stelt de politie.

Lichtgrijze herenfiets

De jongen verliet dinsdag zijn woning rond 05.30 uur op een lichtgrijze herenfiets. Opvallend aan de fiets is dat zowel het kapje van het achterlicht als de versnelling er niet meer op zit.

De politie vraagt iedereen uit te kijken naar de jongen en tips door te geven via 0900-8844.