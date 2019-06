'Het leek wel een tornado', veel overlast na onweer en zware regenbuien

In de gemeente Rheden is de schade groot, op veel plekken zijn er bomen omgewaaid, ook op woningen. 'Er zijn veel woningen beschadigd geraakt, maar om hoeveel woningen het gaat is niet duidelijk. Dat zijn we nog aan het inventariseren', vertelt René Bierman, woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Bij de bewoners zit de schrik er goed in. 'Ik ben echt geschrokken, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het leek wel een tornado', vertelt een van de bewoners. Een andere ziet nog wel een positief punt. 'Ik ben al vijf jaar aan het emmeren met de gemeente over een boom die voor mijn huis staat. Die is om.'

De buien trokken in de loop van de avond van het zuidwesten naar het noordoosten over Gelderland.

Rond 23.00 uur kwamen tientallen overlastmeldingen binnen. De meldingen gingen voornamelijk over afgebroken takken en bomen. Dat gebeurde vooral in de omgeving van Nijmegen, zoals in Wijchen en Malden.

Ook werd in Nijmegen een gasleiding kapot getrokken door een omgevallen boom. De brandweer sprak van ontploffingsgevaar en zette de omgeving van de kapotte leiding aan de Winkelsteegseweg daarom ruim af.

Rond Arnhem was er ook sprake van veelincidenten. Zo werd de A12 tussen Velperbroek en Duiven korte tijd afgesloten nadat er takken de weg op waaiden. Het verkeer moest daardoor via de parallelbaan. In Rheden en Dieren werden tientallen bomen uit de grond getrokken en liepen auto's schade op.

In Rheden waaide een dak van een woonwagen. De woning liep daardoor flinke schade op en is voorlopig onbewoonbaar. Door de vele meldingen moesten de bewoners lang wachten op hulp van de brandweer.

De getroffen woonwagen in Rheden. Foto: Roland Heitink

Problemen op het spoor

De NS nam eerder op de dag al maatregelen om problemen op het spoor te voorkomen. Er reden dinsdagavond onder meer tussen Ede-Wageningen, Arnhem, Nijmegen en Wijchen minder treinen.

Tussen Zevenaar en Duiven is een trampoline tegen een trein gewaaid. De ruiten van de trein zijn daardoor gesneuveld. Er is rond 23.00 uur geen treinverkeer meer mogelijk in de Liemers.

Ook tussen Nijmegen en Wijchen is het treinverkeer gestremd, dat gebeurde nadat een boom op het spoor waaide. Hetzelfde gebeurde tussen Doetinchem en Terborg. Daar reed een trein op de boom.

Beelden van het onweer en de regen:

Avondvierdaagsen

Op veel plekken in Gelderland lopen mensen deze week de avondvierdaagse. Organisaties in diverse plaatsen besloten de wandeltocht voor dinsdagavond af te blazen.

De avondvierdaagsen in onder meer Brummen, Huissen, Bennekom, Scherpenzeel, Putten en in Groesbeek gingen niet door.

Zie ook: