Dit is het geheim van Achterhoekse festivals

'Nou, dat sowieso', zegt Sjoerd Weikamp, trendwatcher in evenementen en Achterhoeker in hart en nieren. 'De afgelopen jaren zijn er natuurlijk overal in Nederland veel festivals bijgekomen, maar er is wel een opvallend verschil met dat soort evenementen elders in het land. Want veel van de festivals hier ontstaan echt vanuit vriendengroepen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Compleet festival voor 15.000 euro

Bij de festivals is het grotendeels 'liefdewerk oud papier', weet ook Roel Stoltenborg van Over De Top Festival. Dat festival in Lichtenvoorde ontstond 10 jaar geleden uit nood. De jongerenwerkers die destijds Kultuurkuur organiseerden kregen te horen van de gemeente dat er geen geld meer voor was. Stoltenborg: 'Toen zijn we op eigen kracht verder gegaan. Dat was in het begin best lastig. We hadden bijna geen geld en sponsoren. Voor 15.000 euro hebben we een compleet festival in elkaar gezet.'

De kerngroep is een hechte vriendenclub van zo'n twaalf man die zich vrijwillig een jaar lang inzet om het festival voor elkaar te krijgen. En ook alle andere tweehonderd medewerkers doen het helemaal vrijwillig. 'Waarom we dat doen? Ja, dat vragen we onszelf ook weleens af', lacht Stoltenborg. 'Maar al die mensen een topdag laten beleven, is echt fantastisch. En we gaan zelf ook naar andere festivals om ideeën op te doen en we organiseren ook wel dingen voor onszelf.'

Noaberschap

Volgens trendwatcher Weikamp zit het in de volksaard van de Achterhoeker. 'De 'niet lullen maar poetsen'-mentaliteit. Eigenlijk is zo'n festival de moderne vertaling van noaberschap. Na het harde werk samenkomen en een feestje bouwen. We zijn hier heel goed in mensen mobiliseren.'

Want het is niet alleen Over De Top Festival. Weikamp: 'Ook Huntenpop drijft op vrijwilligers en bij de Zwarte Cross worden veel bars bemenst door vrijwilligers die bijvoorbeeld zo de kas spekken van hun voetbalclub.'

En die sfeer van 'samen iets aanpakken' is volgens Weikamp ook de reden dat mensen van heinde en verre naar de Achterhoek komen voor onze festivals. 'Mensen komen echt voor dat 'leven en laten leven'-gevoel. Voor een paar dagen willen ze zich ook Achterhoeker voelen.'