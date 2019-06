NK Horseboarding tijdens Hippinksterweekend in Hattem

Deze opkomende tak van paardensport werd vorig jaar al in Hattem gedemonstreerd. Dit jaar wordt het Nationale Kampioenschap gehouden op het terrein aan de Veldweg.

Wat is Horseboarding?

Horseboarding is overgewaaid vanuit Engeland, waar al ruim vijf jaar wedstrijden georganiseerd worden, en de sport wint aan populariteit in Nederland. In deze teamsport trekken paard en ruiter een boarder, die op een mountainboard staat. Dit is een soort groot skateboard met terreinwielen. Paard, ruiter en boarder leggen een parcours af en moeten hierbij door meerdere ‘gates’, die afgebakend zijn met pionnen met ballen erop. Een bal eraf betekent 2 strafseconden en een hele gate gemist betekent 10 strafseconden. Een wedstrijd bestaat uit een aantal ‘runs’, zodat de teams meerdere kansen hebben om hun snelste tijd neer te zetten.

Niet voor watjes

'Het is echt een sport voor jong en oud', vertelt Nienke Hey van Horseboarding Holland. 'Zo zijn er teams waarbij moeder rijdt en zoon of dochter op de board staat. En broers en vriendjes komen door deze sport, ineens met paarden in aanraking. Het is een snelle, stoere en spectaculaire sport, met veel uitdaging voor alle teamleden. Het gaat er best hard aan toe. Geen sport voor watjes dus.'

Pinkstermaandag

Het NK Horseboarding 2019 wordt georganiseerd op maandagmiddag 10 juni tijdens het Hippinksterconcours in Hattem. Kijk voor meer informatie op www.horseboarding.nl.