Nieuwe huurdersvereniging in Renkum na eerdere vertrouwensbreuk

door Huibert Veth

Alle huurders werden uitgenodigd op het gemeentehuis van Renkum om met de aanwezigen in gesprek te gaan en te stemmen over een nieuw te vormen bestuur. Wethouder Verstand opende de avond. Er werden negen nieuwe bestuursleden gekozen, deze kregen unanieme steun. Verstand: 'We zijn als gemeente blij met deze nieuwe huurdersvereniging waarin huurders uit de verschillende dorpen goed vertegenwoordigd zijn.'

'Avond bol van kritiek'

'Er gebeurt veel op de woningmarkt en in de leefomgeving', zegt Jos van der Schot namens de initiatiefnemers. 'Als de huurders geen stem krijgen in die ontwikkelingen zullen zij de rekening betalen.' Volgens de kersverse voorzitter Arthur van Hees stond de avond bol van kritiek op de woningcorporatie. 'Wel verliep de avond in redelijke harmonie.'

Er werd onder meer gesproken over verouderde woningen, lange wachttijden voor starters, achterstallig onderhoud, slechte bereikbaarheid en een gebrek aan service. Volgens Van Hees overtuigde de reactie van corporatiedirecteur Eric Angenent op de 'vaak felle aanvallen' de aanwezigen niet.

'Toont betrokkenheid'

Angenent vond het mede door de hoge opkomst een goede avond. Hij laat weten dat hij de kritische vragen ervaart als een positief teken. 'Het toont betrokkenheid.' Hij ziet de samenwerking met de nieuwe huurdersvereniging met vertrouwen tegemoet. 'Kritiek krijgen schuwen we daarbij niet. We gaan juist heel graag in gesprek over zaken die niet goed gaan, zodat we kunnen verbeteren.' Het signaal dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid in de wijk beter moet neemt hij serieus.

Het bestuur van de vorige huurdersvereniging hield zich volgens Vivare herhaaldelijk niet aan de gemaakte afspraken. Ook was niet duidelijk op welke wijze zij contact met haar leden onderhield en hoe zij tot het bestuur waren toegetreden. Dit waren destijds redenen voor de woningcorporatie om de samenwerking te beëindigen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier