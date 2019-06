Avondvierdaagsen alert op noodweer: 'We gaan zeker geen risico nemen'

Op veel plekken in Gelderland lopen mensen deze week de avondvierdaagse. Maar het is de vraag of die vanavond kunnen doorgaan vanwege de naderende onweersbuien.

Het KNMI gaf eerder vandaag code geel af voor heel Nederland. Er is een kans op fikse onweersbuien met hagel en zware windstoten. In Gelderland geldt de waarschuwing van 20.00 tot 24.00 uur. En dan zouden nog veel mensen aan het lopen zijn. Eind van de middag besluiten veel organisaties of de etappe van vandaag door kan gaan.

Facebook

'We gaan zeker geen risico nemen', benadrukt Monique Bergers van de Avondvierdaagse Arnhem-Zuid. 'We houden de voorspellingen nauwkeurig in de gaten en besluiten rond 17.30 uur wat we doen. Als het dan lijkt te gaan onweren blazen we het af.'

Dat geldt ook voor de avondvierdaagse in Didam. 'Wij besluiten al iets eerder, tussen 15.00 en 17.00 uur', vertelt Netty Greevink van de organisatie. 'Want we starten om 18.00 uur. Maar ook wij nemen geen risico. Als de voorspellingen zo slecht blijven, gaat het niet door. Dat laten we dan op onze Facebookpagina weten.'

Ook andere organisaties geven aan via Facebook te communiceren wat er gaat gebeuren.