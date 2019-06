Heeft u spullen uit de Tweede Wereld oorlog voor het kleinste museum van Nederland

In het, misschien wel kleinste, museum van Nederland heeft Barry een verzameling spullen uit de oorlog. Hij heeft een schuurtje vol waar hij nog net doorheen kan lopen. Het museum is eens in de twee weken open in het weekend. Gratis is het te bezoeken.

Afgelopen maart is het museum open gegaan. Op dit moment heeft Barry vooral replica hangen en hij is eigenlijk op zoek naar echte spullen. Bijvoorbeeld een staalhelm van een F16 piloot. Dat is een replica maar hij zoekt eigenlijk er een die echt is.

Kijk voor meer informatie over het War History Museum 055 op deze website.

Heeft u nog artikelen uit de Tweede Wereld oorlog? U kunt het tentoonstellen in het museum van Barry.

