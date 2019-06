Bennie Kamp uit Wezep in finale Beste Klusser van Nederland

Bennie Kamp uit Wezep is in de race om de Beste Klusser van Nederland te worden. Tijdens het derde regionale voorrondeweekend bij Hornbach in Zwolle boorde, zaagde en schroefde hij zich een weg naar de landelijke finale. Op zaterdag 15 juni gaat hij de strijd aan met de andere finalisten.

Drie weekenden op rij organiseerde bouwmarkt Hornbach voorrondes in al haar veertien vestigingen in het land. Opdrachten die de deelnemers moesten uitvoeren, liepen uiteen van het leggen van laminaat tot het aanleggen van elektra en het monteren van een afvoer aan de gootsteen.

De 31-jarige Bennie Kamp, monteur van beroep, bleek de snelste en beste te zijn tijdens het derde voorrondeweekend in Zwolle. 'Klussen is mijn grote hobby. Het meest trots ben ik op de bestrating die ik zelf heb gelegd. Elke keer als ik met familie in de tuin zit is geniet ik daarvan. Ik was dit weekend bij Hornbach om vloerplinten op te halen. Bij toeval deed ik mee aan deze wedstrijd. Gaaf dat ik nu mag deelnemen aan de finale.'

Landelijk finalefestival

En die finale belooft een spektakel te worden. Want die vindt plaats op de Hornbach Bouwplaats in Amsterdam. Het is een dag vol verrassende klusactiviteiten voor jong en oud, midden in het land. Met als hoogtepunt de halve finale en de finale van de Beste Klusser van Nederland. 'Zowel in moeilijkheidsgraad als in uithoudingsvermogen vragen we dit keer het uiterste van de finalisten', verklapt Maarten Post, Marketing Manager Hornbach Nederland. 'Gaaf om te zien en nog veel gaver om mee te doen!' De winnaar van de finale krijgt naast de Gouden Hamer ook landelijke roem, want hij of zij zal te zien zijn op billboards en abri’s door heel Nederland en in advertenties in kranten en bladen.