Werkzaamheden in Binnenveldse Hooilanden verlopen voorspoedig

De ontwikkeling van nieuwe natuur krijgt de kans onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe en mede-opdrachtgever provincie Gelderland. Samen met Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld, gemeente Ede en gemeente Wageningen.

Sneller dan verwacht

De werkzaamheden verlopen sneller dan verwacht. In plaats van eerder aangegeven eind 2020, is het werk eind oktober 2019 klaar. De waterhuishouding is als eerste in orde gebracht, zodat de afvoer van water vanuit het achterliggende landbouwgebied geborgd is en het afgegraven (geplagde) natuurgebied niet met voedselrijk water kan overstromen.

Het in orde brengen hield in dat watergangen werden gedempt, verlegd of verbreed en dat kades om het natuurgebied zijn aangelegd. Door sloten te dempen, gaat de grondwaterstand omhoog. Dat betekent een plus voor de groei van bijzondere planten. Ook de Kromme Eem is grotendeels weer opgegraven. Het aanleggen van stuwen en betonnen buizen, die watergangen met elkaar verbinden, is nog niet afgerond.

Grond afgraven

Door van de percelen de bovenlaag te verwijderen, wordt de grond armer én natter, omdat kwel eerder aan de oppervlakte komt. De nattere grond vormt een ideale uitgangssituatie voor zeldzame plantensoorten. De afgegraven grond wordt vervoerd naar aangrenzende landbouwpercelen en daar verwerkt. De ophoging van percelen voorkomt extra verwachte natschade.

Weidevogels

Bij de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met weidevogels. Omdat in de Binnenveldse Hooilanden veel weidevogels leven, wordt in bepaalde delen tot het einde van het broedseizoen niet gegraven. Hierover zijn met de weidevogelwerkgroepen goede afspraken gemaakt.