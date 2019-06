Gelderse scholen experimenteren met gemengde klas vmbo en praktijkonderwijs

Leerlingen van deze combiklas volgen zowel lesstof van de praktijkschool als van het vmbo. Zo'n gemengde klas duurt drie jaar, waarna ze door kunnen stromen naar het derde jaar van het vmbo. Dat betekent dat ze drie jaar kunnen doen over de stof van twee jaar vmbo.

Landelijke pilot

Het is een pilot van het ministerie van Onderwijs, waar dertig scholen in Nederland aan meedoen. In Gelderland zijn het Jacobs Fruytier in Apeldoorn, het Accent en Corlaer College in Nijkerk, en Leerpark Presikhaaf in Arnhem geselecteerd. Het is bedoeld voor leerlingen die zich na de basisschool op de grens van praktijkonderwijs en vmbo zitten. In zo'n gemengde klas hebben ze langer de tijd om zich goed voor te bereiden op het vmbo.

'Het is voor een grote groep leerlingen een kans om door te stromen naar het vmbo, omdat ze een jaar langer over de onderbouw mogen doen. Lukt het niet, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Je kan dan nog gewoon naar het praktijkonderwijs', legt Geke Kersten, directrice van Leerpark Presikhaaf, uit.

Overgang is niet makkelijk

Nu gebeurt dat vooral in individuele gevallen, maar de overgang is niet makkelijk. Kersten: 'Wij hebben nu geen lesprogramma die zowel lesstof van de praktijkschool als van het vmbo biedt. Op de praktijkschool krijg je bijvoorbeeld geen natuurkunde. In de pro-vmbo-klas straks wel, van een vmbo-docent, waardoor de overgang ook geleidelijker gaat.'

Elke school mag volgend schooljaar beginnen met één pro-vmbo-klas. Kersten denkt die nu al te kunnen vullen op basis van de basisschooladviezen. 'Het leeft wel, terwijl we er tot nu toe nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven hebben.'

Leerpark Presikhaaf organiseert vanavond nog een informatieavond over de praktijkschool, vmbo en mbo.