Burgemeester Schuurmans van Lingewaard naar Haarlemmermeer

De burgemeester van Lingewaard, Marianne Schuurmans-Wijdeven, is voorgedragen als burgemeester van Haarlemmermeer. Ze neemt daar het stokje over van waarnemend burgemeester Onno Hoes.

De overstap is opvallend aangezien Schuurmans (58) net was voorgedragen voor een tweede termijn in Lingewaard. De burgemeester bedankt de gemeente en zegt Lingewaard een warm hart toe te dragen. 'De gemeente heeft geweldige inwoners die zich inzetten voor hun stad of dorp', schrijft ze.

'Grote eer'

Daarnaast noemt ze het een 'grote eer' om in de gemeente Haarlemmermeer te zijn voorgedragen als nieuwe burgemeester. Haar installatie is op 10 juli. Dat betekent dat ze de doorkomst van de Vierdaagse door haar huidige gemeente misloopt; die is op 16 juli. Schuurmans: 'De Vierdaagse ga ik erg missen.'

De VVD-bestuurster maakte haar voordracht bekend op haar Facebookpagina. Ze schrijft te begrijpen dat haar vertrek voor Lingewaard als een verrassing komt. 'Ik vond het moeilijk om tijdens dit proces niets te hebben kunnen en mogen zeggen over mijn gesprekken met Haarlemmermeer, maar deze vertrouwelijkheid is nu eenmaal een verplichting.'

Schuurmans werd in 2013 burgemeester van Lingewaard. Daarvoor was ze eerste burger van Millingen aan de Rijn, Statenlid voor Gelderland en waarnemend wethouder in Beuningen.

Dieptepunt

Naast hoogtepunten kende haar zes jaar burgemeesterschap in Lingewaard ook een flink dieptepunt. In augustus 2018 werd de gemeente opgeschrikt door een aanslag op het gemeentehuis. Een man reed met gasflessen naar binnen en overleed. Het zorgde voor een enorme ravage.

