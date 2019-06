Bijna 200 demonstranten bij Paasbergflat: 'Het hele plan moet van tafel'

Stichting OnderDak plaatste 1 mei de eerste zeven cliënten in de voormalige verzorgingsflat, zonder daarover alle omwonenden te informeren. Die zijn tegen de komst uit vrees voor overlast en hun veiligheid. De flat bevindt zich onder meer dicht bij basisschool De Witte Vlinder, ook wel bekend als De Witte School.

'Ik maak me ernstige zorgen'

Het protest, op een grasveld tegenover de flat, werd georganiseerd door bewoners van de nabijgelegen wijk Geitenkamp. Constant Kusters, leider van de Nederlandse Volks-Unie, is de initiatiefnemer. 'Ik sta hier als vader. Mijn kinderen zitten op de Witte School', vertelt hij. 'Ik maak me er ernstige zorgen over als dit soort mensen hier in deze wijk komen.'

De buurt heeft 1100 handtekeningen opgehaald, die woensdagavond aan burgemeester Ahmed Marcouch worden overhandigd. Albert Snijder woont op zo'n vijftig meter van de flat en heeft ook zijn handtekening gezet. 'Waarom? Omdat ze ons overvallen met deze huisvesting. Ze hebben eigenlijk steeds halve of helemaal geen waarheden verkondigd.'

Daarbij doelt hij onder meer op het aantal cliënten dat Stichting OnderDak in de flat wil plaatsen en de toestemming die de gemeente Arnhem daarvoor zou hebben gegeven. 'En ze zijn in de buurt langs geweest, maar dat is ook een wassen neus. Bij mij zijn ze niet geweest', stelt hij.

'Niet bij mij in de buurt'

De gemeente Arnhem heeft de stichting laten weten dat de opvang niet in het bestemmingsplan past en dat er een andere plek moet worden gevonden voor de zeven mensen die er nu wonen. De vraag is waar de cliënten heen moeten als ze niet in de Paasbergflat terechtkunnen. 'Het is altijd zo: niet bij mij in de buurt natuurlijk', beseft Snijder. 'Er zijn ook gemeentes die voor moeilijke gevallen een containerwijk of iets dergelijks maken. Een beetje afgezonderd van het normale gebeuren.'

Kusters pleit voor een opvang in Wolfheze of leegstaande kazernes. Voor de Paasbergflat is in ieder geval geen draagvlak, stelt hij. 'Het hele plan moet van tafel. Ze moeten hun koffers pakken en opkrassen.'

