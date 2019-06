Arnhem officieel kandidaat voor Songfestival: 'We gaan echt winnen'

De gemeente Arnhem is officieel kandidaat om volgend jaar het Eurovisie Songfestival te huisvesten. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente tegenover Omroep Gelderland. 'We hebben ons aangemeld en hebben onze aanmelding bevestigd gekregen.' De gedroomde locatie: GelreDome. En de gemeente is serieus en bloedfanatiek: 'De voorbereidingen zijn in volle gang.'

Nadat Duncan Laurence de Nederlandse eer redde door voor het eerst sinds 1975 het songfestival te winnen, buitelden de Nederlandse gemeenten en provincies meteen over elkaar heen om de locatie van volgend jaar te claimen.

Wethouder Jan van Dellen acht de kans groot dat het festival ook echt naar Arnhem komt. Volgens zijn woordvoerder moeten de randvoorwaarden nog wel eerst duidelijk worden. 'Maar je weet globaal wel wat de organisatie van het festival wil, zegt hij. 'Goede logistiek, beschikbaarheid van hotelbedden, een goede locatie. Dat zijn we allemaal aan het voorbereiden.'

Duur geintje?

Dat kost vast een paar centen, om zoiets allemaal op te zetten. 'Mwah, dat zit hem vooral in de uren van mensen die alles aan het uitzoeken zijn. Maar dat blijft nog wel binnen de perken, hoor.'

Eerder op de maandag meldde RTL dat er in totaal zeker zeven steden in de race zijn om het festival te mogen organiseren. Daaronder bijvoorbeeld Rotterdam en Maastricht. Kan Arnhem daar wel aan tippen? 'Natuurlijk. We hebben veel ervaring met grote evenementen. Zoals de Giro d'Italia. En natuurlijk het EK Volleybal, wat nog moet komen.'

Samen met de provincie

Volgens de woordvoerder is er ook veel steun vanuit de provincie om het Eurovisie Songfestival naar Arnhem te halen. 'Ja, samen optrekken. Dan wordt het sterk. Wij denken echt dat we het gaan winnen, anders zouden we het niet doen.'

De gemeente is nu druk bezig het 'beste bod' neer te leggen. 'Zodat ze niet om Arnhem heen kunnen.' Het spektakel zou moeten plaatsvinden in het GelreDome. 'Daar gaan we voor', klinkt het monter. Het is niet bekend wanneer duidelijk wordt of de grote droom van Arnhem wordt verwezenlijkt, of dat toch een andere stad er met het festival van doorgaat.

Zie ook: