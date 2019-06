Noodweer op komst: hagel, zware windstoten en heel veel water

Van de tropische temperaturen uit het weekend is maandag niet veel meer over. Maar dinsdag gaat het kwik weer flink omhoog, vertelt weerman Jordi Huirne van MeteoGroup op Radio Gelderland. 'En niet zo'n beetje ook. Het weer gedraagt zich een beetje als een jojo deze dagen.'

Gelderland bevindt zich midden tussen de hete tropische lucht die boven Duitsland hangt en de koude oceaanlucht. 'Je kunt die hitte bijna ruiken. Als je met de auto naar Duitsland rijdt, zit je binnen uur in die warme lucht', omschrijft Huirne.

'Het kan flink los gaan'

Die warme lucht zorgt er dinsdag voor dat het broeierig wordt, met een temperatuur van 28 graden langs de oostgrens. Later op de middag en in de avond komen de stevige regen- en onweersbuien. Dat kan lokaal voor noodweer zorgen, zegt Huirne. Met hagel, zware windstoten en heel veel water in korte tijd. Dus het zou best wel kunnen dat het morgenmiddag en in de avonduren op sommige plekken flink los gaat.'

Voor woensdag is de weersverwachting nagenoeg identiek. Alleen wordt het dan nog wat warmer, met 30 graden langs de oostgrens. In het westen van Gelderland blijft de temperatuur steken op 22 graden. 'Hele grote temperatuurverschillen over een korte afstand en op die grens dus mogelijk ook heftige buien', aldus de weerman.

Luister het weerbericht van Jordi Huirne op Radio Gelderland terug:



Zie ook: VIDEO | Onweer trekt over Gelderland heen