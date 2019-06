Jan (46) verslijt ene na andere auto vanwege steenmarterschade

Hij is in een jaar tijd aan zijn derde auto toe. Jan Puijman uit Westervoort raakte al twee auto's kwijt door geknaag van steenmarters onder de motorkap. Alle bestrijdingsmiddelen heeft hij al geprobeerd, maar niets werkt. Hij houdt daarom zijn hart vast voor zijn derde auto dit jaar.

Het is het Pinksterweekend van 2018 als Jan Puijman (46) met zijn gezin onderweg is naar Veenendaal. 'Ineens kwamen er grote rookwolken onder de motorkap vandaan. Sta ik daar met mijn kinderen van 3, 6 en 7 jaar langs de A12.'

In de garage blijkt wat het euvel is. De koelvloeistofslang is doorgebeten. De motor is daardoor oververhit gemaakt en kapotgegaan. De auto is rijp voor de sloop. 'De auto was allrisk verzekerd, maar de verzekering wil niet uitkeren. Die vinden dat ik eerder op de temperatuurmeter op mijn dashboard had moeten kijken en de auto eerder langs de weg had moeten zetten.'

Hondenhaar en wc-blokjes

Jan besluit zijn vakantiegeld op te offeren aan een andere, kleinere auto. 'Die rijdt ook prima, alleen na een paar maanden was het hetzelfde verhaal. Ik was weer met het hele gezin op weg. Op de A12 bij Arnhem-Noord zag ik dat de temperatuurmeter in het dashboard omhoog schoot. Ik heb meteen de auto aan de kant van de weg gezet en wat blijkt: ook dit keer is de koelvloeistofslang doorgeknaagd. En ook dit keer heeft de garage een trieste mededeling: de auto is total loss.'

Bestrijdingsmethodes als een panty met hondenhaar en wc-blokjes onder de motorkap bieden geen soelaas. En ook de speciale steenmartersensor in de auto weet niet te voorkomen dat het weer misgaat. Dit keer krijgt Jan de dagwaarde min 150 euro eigen risico uitgekeerd van de verzekering.

'Papa, heb je onder de motorkap gekeken?'

Steevast komt er nu een rooster van kippengaas onder de auto te liggen, als die wordt geparkeerd. 'Tot nu toe gaat het goed, maar ik ben er niet gerust op. Bij de buurmannen aan weerszijden was het ook al bingo. Die zagen het op tijd en die hebben de slang kunnen vervangen. Dat kost ook weer 150 euro. We wonen vlakbij een park en daar zitten ze schijnbaar in overvloed.'

Op de kinderen hebben de incidenten indruk gemaakt. 'Iedere keer als we met de kinderen in de auto stappen, vragen ze: papa, heb je onder de motorkap gekeken?'

Steenmarter verjagen

De steenmarter is een beschermde diersoort. Volgens Faunabeheereenheid Gelderland heeft de gemeente Westervoort een ontheffing om de steenmarter te verjagen.

Jan Puijman heeft geklaagd over de steenmarteroverlast bij de gemeente, maar is over die mogelijkheid niet geïnformeerd. 'Ik ben doorverwezen naar een ongediertebestrijder.'

