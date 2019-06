Wens voor nieuw veerpontje tussen Ooij en Bemmel

door Rob Haverkamp

Er wordt nu gekeken of het haalbaar is. Daarmee wordt invulling gegeven aan een langer bestaande wens van de inwoners van Bemmel. Het wijkplatform Bemmel-Oost kwam met het idee. Het veer zou een aanvulling worden op de reeds bestaande voetveren tussen Millingerwaard - Doornenburg en Millingen aan de Rijn - Pannerden.

Veer was er al

Eigenlijk kun je niet eens echt spreken van een nieuwe. Op de beoogde plek voer al vanaf de eerste helft van de 19e eeuw tot rond 1960 een voetveer. Die zette vooral arbeiders van de aanwezige steenfabrieken over.

Volgens onderzoek dat al gedaan is moet het kunnen. Het aantal overzettingen van voet/fietsveren groeit (10% in de afgelopen jaren). Er zijn twee exploitanten die in de omgeving fiets/voetveren exploiteren (Kievits Veerdiensten en Uit®waarde). Kievits geeft aan dat hij mogelijk een pontje vrij kan maken voor bijvoorbeeld een proefperiode van twee tot drie jaar, waarin kan worden getest of er voldoende overzettingen gerealiseerd kunnen worden.

Schipper(s) vinden is lastig

Als er een pontje moet worden aangeschaft moet men rekening houden met een bedrag van ongeveer 120.000 euro. En de twee exploitanten hebben ook aangeven dat het vinden van schippers met de vereiste papieren lastig is. Op de druk bevaren Waal is een groot vaarbewijs nodig, net al een binnenschipper moet hebben.

De nabij varende pontje van Kievits tussen de Millingerwaard en Doornenburg (21.000 passagiers per jaar) en tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden (53.000 passagiers per jaar) laten zien dat het met het aantal fietsers en voetgangers dat het water over wil wel goed zit. Uitgaande van 10.000 overzettingen met het nieuwe veer en een bijdrage van het Verenfonds zouden beide gemeenten ongeveer 10.000 euro per jaar moeten bijleggen om het exploitatietekort te dekken.

Maandagavond worden geïnteresseerden bijgepraat over de plannen. Dat gebeurt in De Thornsche Molen in Persingen. De avond begint om 20.00. Op 12 juni volgt een soortgelijke avond in Kasteel De Kinkelenburg in Bemmel.