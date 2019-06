Vorden eind deze week weer helemaal schoon na grote brand

Nog steeds is een schoonmaakbedrijf druk bezig met het asbestvrij maken van een aantal bedrijven en woningen na een grote brand in Vorden van twee weken geleden. Aan het einde van deze week hoopt de gemeente Bronckhorst alle bedrijven en woningen weer volledig vrij te kunnen geven, meldt een woordvoerder.

Een gespecialiseerd bedrijf is op dit moment druk bezig om alles rondom de plek van de brand schoon te maken. Bij het vuur kwam veel asbest vrij, waardoor ook de omringende bedrijven en drie woningen aan de Kerkhoflaan helemaal schoongemaakt moeten worden.

Groen en daken

De bewoners van drie getroffen huizen konden vorige week al wel naar huis. Het schoonmaakbedrijf was toen al druk in de weer om alles in de omgeving asbestvrij te krijgen. Alle plekken, ook het groen en de daken rondom, worden nagekeken. Sommige planten worden weggehaald, als niet alle asbest met zekerheid kan worden weggehaald.

Zolang er nog wordt schoongemaakt mogen in de omgeving geen airconditioners en ventilatiesystemen gebruikt worden en zijn sommige delen op het buitenterrein nog afgesloten. Een aantal bedrijven is al geheel asbestvrij verklaard. Ook zijn alle bedrijven weer open.

Onderzoek

De brand ontstond dinsdag 21 mei in een loods met auto's en sloeg over naar een plasticverwerker. Woningen, bedrijven en een kinderdagverblijf in de buurt werden ontruimd. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het onderzoek is inmiddels overgedragen aan de politie, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Zie ook: