Doetinchemse band gaat als een speer: van Stockholm tot Singapore

De Indiefolkband Snow Coats uit Doetinchem ontstond per toeval. In 2016 zaten de bandleden bij elkaar op de opleiding van het Rijn IJssel College in Arnhem. Voor een examenopdracht werden de studenten opgedeeld in bands. De tweeling Daan (gitaar) en Joost Ebbers (drums), bassist Frank Peters en zangeres Anouk van der Kemp werden bij elkaar gezet. Daan: ‘We hadden direct een klik in muziek én vriendschap’

En dat is op zich al best bijzonder, want zo’n opleiding bestaat uit een bont gezelschap van mensen die lang niet allemaal dezelfde muzieksmaak hebben. ‘Maar wij waren er zo uit: het moest Indiefolk worden. Met akoestische gitaar en de ruimte voor de stem van Anouk.' De opdracht was pittig: binnen een paar maanden moesten ze een set schrijven van 14/15 nummers. Wie wilde kon gebruik maken van een half uur muziek die al klaar was; de rest moest zelf geschreven zijn. Daan Ebbers: ‘Maar wij hadden echt in no-time 14 nummers bij elkaar.’

Europese tour

Na dat examen voelde het zo goed dat ze door wilden gaan. In 2017 gaf de band Snow Coats z'n eerste nummers uit en afgelopen zomer was er een compleet album. Ze traden al op bij de Zwarte Cross, Mañana Mañana en wisten ook al succes te boeken in het buitenland. Ze traden op in Frankrijk en zijn net klaar met een kleine Europese tour als voorprogramma van de Amerikaanse band Pinegrove. ‘Die zouden in Utrecht komen’, zegt Daan. ‘Dus toen ik dat hoorde heb ik dat poppodium gebeld en gezegd dat wij wel in het voorprogramma wilden. We waren niet de enigen, werd me verteld. Dus ik heb de band zelf gemaild met een link naar onze muziek. Ze namen al snel contact op en wilden niet alleen dat we in Utrecht hun supportact waren, maar voor de hele Europese tour. Ja, dat was wel heel gaaf…’ En dus stonden ze naast Utrecht en Rotterdam ook in een aantal Duitse steden, in Kopenhagen en in Stockholm.

Dat hun muziek ook in het buitenland aanslaat, merkten ze ook toen ze steeds meer reacties kregen van fans uit Singapore. ‘Het bleek dat daar een radiostation een hele zomer lang iedere dag minstens een keer ons nummer Backyard speelde. Ze zonden ook digitaal uit dus ik heb het via de digitale radio hier in Nederland ook kunnen beluisteren. Helaas is die zender nu uit de lucht, maar het was wel heel tof.’

Mañana Mañana

Hun muzikale carrière gaat dus voorspoedig. En dat is ook te danken aan hun eigen ijver. ‘We repeteren 2x per week. Een keer is ter voorbereiding van de optredens. De andere dag zijn we bezig met nieuwe nummers. En we houden alles in eigen hand. We hebben geen manager en hebben zelfs het album in eigen beheer opgenomen in onze eigen studio hier aan huis. Ja, we zijn actief. We kunnen niet zo goed stilzitten.’

En dat ze flexibel zijn, merkten ze ook bij festival Mañana Mañana waar ze in 2017 met hun handen in het haar zaten toen een band afbelde. Daan Ebbers: ‘Ik werd op donderdagmiddag gebeld rond 15.00 u of we die avond nog konden invallen. Toen heeft iedereen direct alles uit zijn handen laten vallen en zijn we zo snel mogelijk in de auto gestapt. Het was een van onze beste optredens ooit. Het publiek kende ons niet en we stonden natuurlijk ook niet in de programmaboekjes, maar iedereen reageerde zo positief op onze muziek. Optreden is toch wel het mooiste dat er is.’

En op donderdag 13 juni gaan ze dat nog eens doen, want dan staat Snow Coats opnieuw op festival Mañana Mañana, maar dit keer wel in de programmaboekjes.