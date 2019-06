Onderzoekers: economische effecten Lelystad te rooskleurig

De onderzoekers deden dat in opdracht van SATL, Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, die vraagtekens zetten bij het economisch nut van het vliegveld in de polder. 'Belangrijkste conclusie is dat er grote fouten in zitten', zegt Kees Baumann namens de actiegroepen.

Geen correcte prijzen

In een zaaltje in perscentrum Nieuwspoort worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Experts Walter Manshanden en Leo Bus zijn aanwezig. Zij bekeken de rapporten die eerder in opdracht van het ministerie werden opgesteld waarin werd gekeken naar de opbrengsten en kosten van het vliegveld.

'Men heeft niet de correcte prijzen gehanteerd. En men heeft daarbij ook niet naar alle serieuze kosten gekeken', zegt Manshanden. Volgens hem wordt daardoor een veel te rooskleurig beeld geschetst van de opbrengsten van het vliegveld.

Het second opinion-rapport van de onderzoekers komt volgende week naar buiten. De resultaten werden maandag gepresenteerd, omdat aanstaande woensdag een debat in de Tweede Kamer stond gepland. Dat debat is inmiddels uitgesteld.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat verder na de video):



Knutselkabouters

Onafhankelijke onderzoekers inschakelen was nodig, zegt Kees Baumann. Volgens hem werden rapporten en opmerkingen die deskundige actievoerders eerder naar buiten brachten niet serieus genomen. 'Wij hebben slechte ervaringen met het indienen van rapporten vanuit de actiegroepen. We werden vaak weggezet als knutselkabouters', zegt hij.

Volgens onderzoeker Manshanden moet nogmaals gekeken worden naar de economische kosten en opbrengsten van Lelystad Airport. 'Maar dan door of met het Centraal Planbureau. Dan kunnen alle voor- en nadelen op een rij gezet worden.'

Zie ook: Dossier Veluwe vs Lelystad Airport