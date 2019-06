Poetsdag in Kilder, met Montferland als decor

De huisvrouwen in Kilder laten zich tijdens de opnames van hun beste kant zien. Het lijkt wel of de voorjaarsschoonmaak net begonnen is ! Overal dames bezig met ramen lappen, poetsen en matten kloppen. Kilder komt keurig voor de dag. Het ziet er ook nog echt ouderwets uit in het dorp, de meisjes hebben fraaie strikken in hun haar, veel mannen hebben nog de alpino-pet op en paard en wagen zijn nog veel te zien op straat.

Met commentaar van de slager

Slagerszoon Gerard Gerritsen (hij geeft ook commentaar bij deze dorpsfilm) is prominent in beeld Eén keer wanneer hij met zijn bezorgfiets op pad gaat en een tweede keer al zagend in een dikke koeien-schenkel samen met zijn vader. In de volgende scene zien we een talentvolle jonge acteur met een schoen met gat door een plas water lopen. Dat roept om reparatie en dus komt een bezoek aan schoenmaker Bleekman uitgebreid in beeld. De winkeliers betaalden in de meeste gevallen zo'n 20 gulden voor dit soort reclame.

Sporten tussen de koeienvlaaien

Mooi is om het prachtige landschap van 't Montferland op de achtergrond te zien bij werkende en sportende dorpelingen die daarvoor wel tussen de koeienvlaaien van het vee van Dorus Wassink moeten laveren. Let ook op de in fraaie rokken gestoken gymdames op het schoolplein, het zogenaamde ongeluk waarbij de EHBO te hulp schiet en de voetballers en handbalsters. (SV Kilder was waarschijnlijk de opdrachtgever voor deze film). Schutterij Sint Jan meldt zich natuurlijk voor de feestelijk-muzikale afsluiting van de opnamedag.



