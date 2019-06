Bewoners delen bitterkoekjes uit na ommezwaai GroenLinks over Railterminal: 'Teleurstellend'

door Sven Strijbosch

'We verzetten ons actief tegen de Railterminal Gelderland omdat nut en noodzaak onvoldoende zijn aangetoond', valt er te lezen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks Gelderland. Inmiddels zijn de onderhandelingen achter de rug en heeft de partij een plek in de coalitie. Die coalitie denkt er duidelijk anders over: 'De Railterminal Gelderland speelt een cruciale rol om de goederenstroom niet alleen door Gelderland te laten gaan, maar dat ook op een duurzame en multimodale wijze mogelijk te maken', staat er in het gesloten akkoord, getekend door onder meer GroenLinks.

'GroenLinks gaat dus van actief verzet naar actieve inzet in het college om de Railterminal mogelijk te maken', stellen bezorgde bewoners, verenigd in Overbetuwe Overbelast. Ze vrezen ernstige overlast van de Railterminal die langs de Betuweroute bij Valburg moet komen. Het gaat om een overslagpunt van trein op vrachtwagen, of andersom.

Borden en bitterkoekjes

Tijdens een partijbijeenkomst, waar het coalitieakkoord door de GroenLinks-leden wordt besproken, delen de actievoerders bitterkoekjes uit. Op meegenomen borden valt de tekst uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks te lezen. 'De bittere smaak die het akkoord bij ons nalaat delen we graag met de leden van GroenLinks die over de collegedeelname bijeen komen', vertelt Eric van Kaathoven.

Vreemd is overigens ook dat de lokale GroenLinks-fractie in Overbetuwe fel tegen de Railterminal heeft gestreden. 'Het levert geen substantiële werkgelegenheid op, er zal sprake zijn van toenemende overlast van licht, geluid en fijnstof en het levert extra verkeersdruk op', foeterde Hanneke Bruinsma van de lokale fractie. 'Het is tijd om dit onzalige plan door de papierversnipperaar te halen en het er nooit meer over te hebben.' Bruinsma benadrukt dat de lokale fractie fel tegen de komst van de Railterminal is en blijft.

'Dit hebben wij moeten slikken'

Janet Duursma, fractievoorzitter van GroenLinks in de Gelderse Staten, is realistisch en windt er geen doekjes om: 'Als wij alleen zouden besturen, zouden we een streep zetten door die Railterminal. Maar in Nederland moet je met partijen samenwerken, je krijgt niet alles voor elkaar. Dit hebben wij moeten slikken', erkent ze. In totaal zitten er zes partijen in de Gelderse coalitie die hun stempel op het akkoord hebben willen drukken.

De provincie moet nog een definitief besluit nemen over de Railterminal. Met het gesloten coalitieakkoord lijkt er vrijwel zeker een meerderheid te zijn. Op dit moment worden de bezwaren, ook wel zienswijzen, nog behandeld. In totaal kwamen er 126 binnen. Ook de gemeente Overbetuwe stuurde een wensenlijst met ruim 40 punten naar de provincie. Ze eisen tal van maatregelen voordat de Railterminal er kan komen.

Bewoners hebben al gezegd naar de Raad van State te stappen mocht de Railterminal er gaan komen.

