'Scheurgras' Zutphens korfbalveld moet nog een seizoen langer mee

De Zutphense korfbalvereniging KVZ, die afgelopen weekend tijdens een degradatieduel met ducttape een scheur in het wedstrijdveld moest repareren, moet nog even wachten op een nieuw veld. De gemeente zal het veld eerst nog eens opknappen voor het volgende seizoen. Daarna volgt pas een grondige renovatie.

Dat zegt projectleider accommodaties Jan Tonny Visser van korfbalbond KNKV, die op verzoek van de club bij de gemeente Zutphen rapporteerde over de verouderde staat van de Zutphense korfbalvelden.

Afgelopen weekend werd een spannend degradatieduel in Zutphen tegen Juventa uit Hardenberg bijna gestaakt, toen een speelster met haar voet bleef haken in een scheur in het veld. Voorzitter Henk-Jan Milius van de club plakte meerdere scheuren provisorisch dicht met tape, waarop de wedstrijd met winst voor de Zutphenaren kon worden afgespeeld.

De club wachtte nog op antwoorden op mails en telefoontjes naar de gemeente. De gemeente bleek 20 mei met de korfbalbond te hebben gesproken over mogelijke oplossingen. Volgens Visser zijn er per direct noodreparaties nodig voor al het spel dat voor de vakantie nog op de velden wordt gespeeld. Dat zullen vooral trainingen zijn: de selectie speelt nog een uitwedstrijd om uit degradatie te blijven.

Groot onderhoud in juli

De gemeente laat weten in juli groot onderhoud te plegen aan het veld. 'Dat plannen we altijd in de periode dat er geen wedstrijden zijn. We houden zo rekening met alle gebruikers', stelt de gemeente over het tijdstip van het onderhoud. Voor de korte termijn treden we in contact met de vereniging om te kijken of en wat er nodig is om de komende twee weken veilig te kunnen sporten.'

Volgens de gemeente wist KVZ al sinds december van de plannen voor het groot onderhoud. Hierover zijn meerdere brieven verstuurd. 'Hierop hebben wij zowel in december als in april geen reactie ontvangen van de vereniging', zegt de gemeente.

Ook spreekt Zutphen tegen dat de wethouder afgelopen zaterdag niet is komen opdagen bij een overleg. 'We hebben een uitnodiging ontvangen, maar dat was te kort dag. Telefonisch is geprobeerd contact te leggen voor een andere afspraak. Dit is helaas niet tijdig gelukt. Er was dus geen sprake van een wederzijds bevestigde afspraak.'

Tijd voor een renovatieplan

Het onderhoud in juli zorgt ervoor dat de club na de zomer nog één seizoen verder kan. 'Dat geeft de gemeente tijd om een goed plan te maken voor renovatie van het complex', zegt Visser. 'De afmetingen van de bestaande velden voldoen inmiddels ook niet meer aan de nieuwe eisen voor wedstrijdvelden.'

'Met de aanleg van een nieuw veld kan ongeveer 200.000 euro gemoeid zijn', leert de ervaring van Visser. 'Dat gaat dan 12 tot 15 jaar mee.'

