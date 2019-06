Racen met bestuurbare auto's op waterstof; Apeldoornse leerlingen strijden op WK

Zes uur lang rondjes rijden over een parcours met een radiografisch bestuurbare auto. Het klinkt als een kinderspel, maar de autootjes die dit weekend racen op het WK in Praag rijden niet op batterijen, maar op waterstof. Leerlingen van de opleiding autotechniek van Aventus in Apeldoorn werden in april al Nederlands kampioen en strijden dit weekend om de wereldtitel.

door Maaike de Glee

Een ploffend geluid maakt het apparaat dat de zogeheten hydro-sticks vult met waterstof. 'Deze sticks sluiten we aan op de brandstofcel en als daar zuurstof bijkomt ontstaat er een chemische reactie waardoor we onze auto kunnen aandrijven', vertelt Wim Windt alsof het niets is.

Nieuwste technieken

Ondertussen werken de 7 leerlingen van de opleiding tot autotechnicus in hun vrije tijd met de nieuwste technieken die af en toe zelfs docent Wim Heurneman de pet te boven gaat.

'We werken hier in Apeldoorn op de werkplaats met diesel- en benzinemotoren en hebben ook een hybride auto waar de leerlingen aan kunnen sleutelen, maar waterstof is echt een nieuwe techniek. Het leuke is wel dat nu de jongens Nederlands kampioen zijn geworden er overal deuren open gaan. Bedrijven die al met waterstof werken, nodigen ons uit om te komen kijken', vertelt Heurneman.

Het werk aan de radiografisch bestuurbare auto moet allemaal in de vrije tijd van de leerlingen. Allemaal zijn ze nu op stage, maar in de vrije uren bereiden ze hun autootje zo goed mogelijk voor.

Parcours

Thomas Zamba is één van de coureurs tijdens het WK. Het parcours in Praag heeft hij al helemaal in zijn hoofd zitten en hij schat de kansen goed.

'Het parcours is iets groter dan op het NK in Assen waardoor we op de rechte afstanden meer snelheid kunnen maken. Dat zou in ons voordeel kunnen werken', legt hij uit. Maar zes uur lang racen is zeer intensief en daarom wisselen de coureurs om het uur af.

'Waterstof is de toekomst'

Donderdag reizen de leerlingen samen met hun docent af naar Praag. 'Ik heb er heel veel zin in. Werken met waterstof, wellicht de toekomst, wie wil dat nu niet', zegt Heurneman terwijl hij nog wat verbeteringen aan de onderplaat van de auto toepast. 'Op het WK rijden we tegen teams uit Rusland en Amerika en komen we in contact met heel veel mensen die alles over de nieuwste technieken weten.'

De docent is heel erg trots op zijn leerlingen, ongeacht het resultaat in Praag. 'Ik hoop dat we met de beker naar huis komen, maar het gaat natuurlijk om plezier maken en kennis opdoen.'