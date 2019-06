Hondenbelasting: prima zo of weg ermee? Vul onze enquête in!

In Nijmegen betaal je het meest en in Elburg werd het afgeschaft: de hondenbelasting. Waar betaal je in Gelderland nog hondenbelasting en hoeveel? Dat lees je hier. Daarbij willen wij jou graag wat vragen stellen over die 'blaftax'.

door Bastiaan van Blokland

Ligt er door hondenbelasting aanzienlijk minder hondenpoep op straat, of maakt dat niet uit? Misschien betaal je juist heel veel, maar zie je daar maar weinig van terug. Wij willen er graag alles over weten. Help jij ons mee?

In Nijmegen betaal je 111 euro voor één hond en voor een tweede bijna 170 euro per jaar. Het is daarmee de duurste gemeente in Gelderland.

In West Maas en Waal betaal je nét geen 16 euro en voor de tweede viervoeter 31,80 euro. Afgezien van die gemeenten waar je helemaal niets betaalt, is dat het allergoedkoopst.

Bekijk hieronder hoe hoog de hondenbelasting per gemeente is. Bij Overbetuwe moet worden opgemerkt dat je buiten de bebouwde kom 50 procent van het vermelde tarief betaalt.

Steeds meer gemeenten schaffen de hondenbelasting af. Een reden daarvoor is onder meer handhaving: het is vaak niet rendabel om controleurs in te zetten die kijken of mensen een hond hebben en hun belasting wel betalen.

Elburg schafte die zogenoemde 'blaftax' vorig jaar af. In Ede bracht de SGP afschaffing onlangs ter sprake. Maar het college wil hier voorlopig niets van weten. Daar blijft het dus gehandhaafd, met 33 euro per jaar voor één hond. De tweede kost bijna 50 euro.

Nog altijd meer wél dan niet

In 2018 hieven 18 Gelderse gemeenten de belasting niet. Ook de nieuwe gemeente West Betuwe doet dit niet. Dat was goed nieuwe voor hondeneigenaren van het voormalige Geldermalsen, waar de belasting nog wél gold.

