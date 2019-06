Het is officieel: tweede wolvin gevestigd op Veluwe

Een tweede wolvenvrouwtje heeft zich officieel op de Veluwe gevestigd, dit laat de onderzoeksafdeling van de universiteit van Wageningen weten. Om officieel gevestigd te zijn moet een wolf een half jaar aaneengesloten in een gebied aanwezig zijn. Een mannetje dat eerder gesignaleerd is bevindt zich nog steeds op de Veluwe. Eind juli is hij er een half jaar. Pas dan is er sprake van officiële vestiging.

In februari was de vestiging van de eerste wolvin op de Noord-Veluwe een feit. Eind januari verscheen ook een mannetje in hetzelfde gebied. Sinds die tijd is hij minstens acht keer in het territorium van het vrouwtje geweest.

Volgens de Wageningse universiteit is het niet uitgesloten dat er inmiddels gepaard is. Of dit tot jonge pups heeft geleid zal de komende maanden blijken. Eind juli zal het paar officieel gevestigd zijn, dan is ook het mannetje er een half jaar.

DNA-analyse met wolvenkeutels

De universiteit kwam aan de verblijfsduur, dankzij een DNA-analyse van wolvenkeutels.