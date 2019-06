Inwoners van Kekerdom spreken wildparkeerders zelf maar aan

'Maar ik mag hier toch gewoon parkeren?' Dat is de reactie die inwoners van Kekerdom steevast krijgen nu ze uit pure wanhoop zelf maar automobilisten aanspreken op hun parkeergedrag. Kekerdom is de parkeeroverlast door toeristen al heel lang spuugzat.

Geplastificeerde A4'tjes in de Weverstraat vragen sinds afgelopen weekend de mensen die hun auto kwijt willen om toch vooral gebruik te maken van de daarvoor bestemde parkeerplaats, onder aan de voet van de Dijk. Wie geen gehoor geeft aan die oproep van de inwoners van het dorpje in de Ooijpolder kan een handgeschreven briefje onder de ruitenwisser verwachten als ze terugkomen van hun wandeling in de nabijgelegen Millingenwaard.

Aanspreken

'Wat begrijpt u niet aan het verzoek om uw auto op de parkeerplaats zetten? De inwoners van Kekerdom', luidt de tekst op zo'n handgeschreven briefje dan. 'Volgens mij voel je je heel lullig als je dan terugkomt', zegt Hanny Poos. Ze is één van de bewoners van de Weverstraat en wordt al jaren gek van alle auto's de bezoekers overal en nergens achterlaten.

Hanny Poos spreekt ook zelf wildparkeerders aan voor ze gaan wandelen. Ze wordt niet boos, maar vraagt of ze gebruik willen maken van de parkeerplaats omdat zij en haar dorpsgenoten de overlast zat zijn. Ze legt uit dat ze bijvoorbeeld zelf ook graag wil kunnen parkeren.

Parkeren mag wel

'Maar we zijn om vijf uur weer weg', zei één van de wandelaars haar dit weekeinde. 'Ja, ik snap dat u om vijf uur weer weg bent. Dan is het dorp weer van ons. We zouden graag hebben dat u vóór die tijd op de parkeerplaats ging staan'. De wandelaar bleek niet onder de indruk: 'Maar we mógen hier toch gewoon parkeren?' Dat is ook zo. Het mág wel. Aan één zijde van de Weverstraat is parkeren toegestaan. 'Maar je wíl toch niet altijd overlast veroorzaken?', probeerde Poos nog. 'Dat is toch aan jullie om daar iets van te vinden. Niet aan mij.'

Al jaren proberen ze in Kekerdom de parkeeroverlast tot het verleden te laten behoren, maar vooralsnog zonder resultaat. Een aantal inwoners, waaronder Poos, is nu samen een werkgroep begonnen om een oplossing te forceren. De parkeerplaats kost 3 euro per dag, maar er wordt maar weinig gebruik gemaakt van het grasveld op het erf van de familie Daamen.

Vragen aan het college

Recent overleg leverde op dat de uitbater van de Millinger Theetuin en de Waard van Kekerdom hun verantwoordelijkheid willen nemen en bijdragen aan het gratis toegankelijk maken van de parkeerplaats door geld te betalen aan de familie Daamen. De derde partij die ook veel toeristen trekt, Staatsbosbeheer, wil dat volgens de werkgroep niet. Staatsbosbeheer heeft een parkeerplaats op eigen terrein, De Lange Paol. Die ligt dichter bij Millingen dan bij Kekerdom, het dorp waar veel wandelaars hun bezoek aan de Millingerwaard starten.

De oplossing moet wél van die betrokken partijen komen, stelde de gemeente Berg en Dal onlangs. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van gemeenteraadslid Theo van der Velden (Gemeente Jeugd en Sportbelangen). 'Door de vreugdevolle toename van het toerisme in de Gelderse Poort, zijn er al geruime tijd grote problemen met de verkeersafwikkeling door de smalle Weverstraat te Kekerdom', zo schreef hij het college. Op de drukke dagen noemt het raadslid de Weverstraat gevaarlijk.

Gemeente betaalde het parkeren

Hij vroeg het college een parkeerverbod te overwegen voor beide zijden van de Weverstraat. En of de parkeerplaats die nu 3 euro kost met gemeentelijke financiële steun weer gratis kan worden. De gemeente deed dat jaren geleden namelijk wel. Toen de gemeente niet meer betaalde plaatste landeigenaar Daamen een slagboom voor de parkeerplaats die alleen opengaat als er drie euro in wordt geworpen. Van der Velden vraagt zich ook af of de borden naar de gratis parkeerplaats van Staatsbosbeheer in de buurt van Millingen niet wat duidelijker kan.

De parkeeroverlast in Kekerdom wordt volgens het college veroorzaakt doordat Staatsbosbeheer, de Theetuin en De Waard van Kekerdom niet voorzien in de parkeerbehoefte van hun bezoekers. Of althans niet op de door de bezoekers gewenste locatie. Het college constateert ook dat niet iedereen bereid is die 3 euro voor de parkeerplaats van de familie Daamen te betalen.

Gemeente wil niet meer betalen

De gemeente Berg en Dal piekert er echter niet over om opnieuw geld te steken in het weer gratis maken van de parkeerplaats. Dat zou oneerlijk zijn naar andere ondernemers in de gemeente, zo is de redenatie. De gemeente wil wel met de betrokken partijen meedenken over oplossingen. Het college noemt ook specifiek de rol van Staatsbosbeheer: 'Ook hebben wij en zullen wij Staatsbosbeheer, ook op hoger niveau, blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid in het gericht voorzien van parkeerplaatsen voor hun bezoekers', luidt een antwoord op de raadsvragen.

Staatsbosbeheer laat weten de gratis parkeerplaats juist zo aangelegd te hebben om de inwoners van Kekerdom te ontlasten. Staatsbosbeheer wijst erop dat ze niets verdienen aan natuurbezoek. De Millingerwaard loop je zo gratis in. 'Wij zijn geen commercieel bedrijf', reageert een woordvoerder op de stellingname van het college van burgemeester en wethouders. 'Wij hebben geen financiën om gratis parkeren elders te bekostigen.' Meepraten om tot een oplossing te komen wil Staatsbosbeheer wel.

Alleen een parkeerverbod aan beide zijden van de Weverstraat ziet het college niet direct als een gedegen oplossing voor het probleem. Aanwonenden en hun bezoekers moeten immers ook kunnen parkeren. Die bewoners hebben al nagedacht over een mogelijke ontheffingsvergunning voor henzelf en hun bezoekers als het parkeerverbod dat nu voor één zijde van de straat geldt mocht worden uitgebreid. Maar dan willen de dorpelingen dat verbod wel gehandhaafd zien.

Parkeerverbod handhaven lastig

Dat blijkt in de praktijk makkelijker geroepen dan daadwerkelijk uitgevoerd. Eerder liet de gemeente de geplaagde inwoners al weten dat de mogelijkheden zachtjes gezegd beperkt zijn. De gemeente Berg en Dal beschikt over drie opsporingsambtenaren (boa's) die in de hele gemeente verantwoordelijk zijn voor het controleren van zaken als fout parkeren, afval dumpen of dingen vernielen. De gemeente heeft een oppervlakte van bijna 100 vierkante kilometer waar bijna 35.000 mensen verdeeld over twaalf dorpen wonen.

Het college zegde in de beantwoording van de vragen wel toe dat ze de provincie zal vragen om te kijken naar een betere bewegwijzering naar de gratis parkeerplaats 'De Lange Poal' van Staatsbosbeheer. Het is de vraag of bezoekers van de Millingerwaard dan wel naar de wat verder gelegen parkeerplaats van Staatsbosbeheer zullen rijden. De inwoners van Kekerdom die zich hebben verenigd in de werkgroep wachten nog op een gesprek dat ze hebben aangevraagd met de betrokken collegeleden.

