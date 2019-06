Ballonnetje oplaten in Wageningen onder vuur

Wordt het straks verboden ballonnen op te laten in Wageningen? Als het aan Connect Wageningen en GroenLinks ligt wel. De gemeenteraad debatteert er naar verwachting vanavond over.

Het was vroeger doodnormaal: een zwerm ballonnen oplaten, met bijvoorbeeld een kaartje eraan. En dan maar zien waar 'ie uitkomt, en of je een kaartje terugkrijgt. Maar het oplaten van ballonnen is op steeds meer plekken onderwerp van gesprek. In Wageningen is er nog geen regelgeving over.

'Dierenleed en vervuiling'

Dat moet veranderen, vinden Connect Wageningen en GroenLinks. De partijen vroegen een debat aan in de raad om het te hebben over de vervuiling die het plastic van de ballonnen geeft. 'Het zorgt voor veel zwerfafval en is zeer dieronvriendelijk; het draagt bij aan dierenleed', is te lezen in hun motie.

En dus moet er regelgeving komen, vinden de partijen. Een verbod in de plaatselijke verordening zou dan het meest gemakkelijk zijn. Bovendien vinden Connect en GroenLinks dat Wageningen als stad en met de universiteit een voorbeeldrol heeft op het gebied van duurzaamheid.

Als een meerderheid van de partijen zich positief uitspreekt over het voorstel, is het verbod erdoor.

