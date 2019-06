Nichtjes doen mee aan meest Noordelijke rally: 'Zo maken we avonturen voor jonge patiënten mogelijk'

'Zo maken we hopelijk ook avonturen mogelijk voor jonge patiënten', zegt Lisette Zandbergen uit Nijmegen. Samen met haar nichtje gaat ze donderdag op pad. De auto, een 22 jaar oude Volvo, is er klaar voor. Speciaal voor de tocht hebben ze en testrit gemaakt in de bergen van Italië en Zwitserland. 'Om de motor te testen als we bergop rijden en natuurlijk de remmen voor als we weer naar beneden gaan.'

Irene ten Voorde praat met Lisette (midden) en Martina Zandbergen over hun avontuur voor het goede doel. Foto: Omroep Gelderland

En dat is geen overbodige luxe, want de twee zullen hun lange tocht door Scandinavië, Rusland, de Baltische Staten, Polen en Duitsland niet over snelwegen rijden. Daarnaast mogen ze ook nog eens geen gebruikmaken van gps.

‘We zullen moeten kaartlezen. Dat gaat misschien een uitdaging worden, maar daar houden wij wel van. We kunnen altijd nog de weg vragen als we verdwaald zijn', zegt Lisette nuchter.

'Grote auto handig voor twee dames'

Haar nichtje Martina Zandbergen uit Groningen legt uit dat ze samen een passie voor reizen en road trips delen. 'En omdat we zelf van avontuur houden en jonge patiënten ook een avontuur gunnen, doen we mee aan deze rally voor Stichting Make-A-Wish.'

En hoewel er best wat risico's kleven aan zo'n zware reis, staan de dames er positief in. 'We hebben bewust gekozen voor een Volvo V70, een grote auto is namelijk wel handig als twee dames op een trip gaan. We gaan zoveel mogelijk kamperen en overnachten in de daktent.’

Donderdag is het vertrek, op 23 juni wordt het duo weer terug verwacht in Groningen. Daar zullen ook de andere 69 teams, als alles volgens plan verloopt, finishen.

