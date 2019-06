Ooievaarsblog: Een leeg nest

23 mei 2019. Het kleinste jong is toch dood gegaan. Dat is dus de derde uitvaller. De opleving gisterochtend was maar van korte duur. Het lijkje wordt door de vader over de rand van het nest gezet.

24 mei 2019. Al heel vroeg in de morgen lijkt het of het laatst overgebleven jong zelf eten opboert, zoals de ouders doen om hem te voeden. Om een uur of 6 ’s avonds zit hij lekker te schranzen van het eten dat zijn ouders hem brengen.

25 mei 2019. Je kunt het jong nu op het nest zien zitten als je op de dijk staat. Zo groot is hij nu al.

27 mei 2019. We worden weer gebeld: het gaat niet goed met het laatst overgebleven jong. Wij hebben het ook gezien. De redactie van Omroep Gelderland is het met ons eens, dat we niet moeten ingrijpen in de natuur. Op de chat wordt daar door sommigen duidelijk anders over gedacht. De sfeer is grimmig, de beschuldigingen zijn niet mals. Ik heb er moeite mee, lees maar niet meer wat er geroepen wordt. Buitengewoon.nl verwijdert alle berichten die niet in het Nederlands of Engels geschreven zijn en de agressieve teksten. Gelukkig komt er ook bijval van sommige vaste kijkers.

28 mei 2019. Regen over Maas-en-Waal. Dat hebben we hard nodig. Het is zó droog! Natuurlijk is het niet fijn als het zo hard regent en als je als klein ooievaarskuikentje boven op het nest zit. Maar de vader doet zijn uiterste best om zijn jong droog te houden.

Voordeel is wel dat er weer eten beschikbaar komt, zij het in beperkte hoeveelheid. Normaal gesproken liggen na een regenbui de pieren voor het oprapen op de dijk. Dat hebben we dit jaar nog niet gezien. Het jong krijgt om 05.45 uur flink te eten. De man blijft de hele dag op het nest tot een uur of vier, komt om 17.01 terug met eten. Het kuiken eet veel te schrokkerig, lijkt ook takjes en grassen in te slikken.

29 mei 2019. Het jong lijkt dood. De vader frummelt er aan, stoot het aan met snavel en poot. Geen reactie.Om 9.11 uur wordt het jong over de rand van het nest gekiept. Het ligt op de grond, zijn snavel vol met sprieten en takjes.

De ouders scharrelen wat rond op het nest. Om 12.11 doen ze een wat halfslachtige poging om te paren. Dit is om de band te bevestigen. Dit jaar hoeven we niet meer op jonge ooievaars te rekenen. In de dagen die volgen is de man veel op het nest. De vrouw komt af en toe ook langs.

Er komen ook veel andere ooievaars over, maar die krijgen geen kans om te landen: er wordt geklepperd, geblazen en gedreigd met uitgespreide vleugels. Ze geven het nest niet zomaar op.

Deze ooievaars zijn echte doorzetters. Het zat ze niet mee. De vrouw met een gewonde poot, te weinig eten voor de jongen door de droogte. Ze hebben er alles aan gedaan om het hun nageslacht groot te krijgen. Het is ze niet gelukt. Volgend jaar beter?

Wij zijn er nog niet uit, of we dan weer de camera aan zullen zetten. De beelden waren niet altijd fijn om naar te kijken, maar het geeft wel inzicht in de natuur. Mensen kunnen er van leren. Wat mij veel zwaarder viel, waren de reacties van de kijkers op de chat en op Facebook. Daar zit ik niet meer op te wachten.

Wij vinden hier regelmatig jonge zwaluwen en meesjes die uit het nest gevallen zijn. Kippenkuikens worden gegrepen door kraaien en kalkoenen door de vos. Wij hebben hier soms lammeren die hun geboorte niet overleven. Dat is niet leuk. Maar het hoort er wel bij. Ik kan daar wel mee omgaan.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Kijk hier live mee in het nest van de ooievaars.